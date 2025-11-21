Participació Ciutadana
L'Ajuntament obre un cop més el procés de Pressupostos Participatius amb 750.000 euros
30 dels 45 projectes guanyadors de les últimes tres edicions ja s'han executat
L’Ajuntament de Reus obre un cop més el procés dels Pressupostos Participatius aquest 2025 i entre el 24 de novembre i el 18 de desembre la ciutadania de Reus de 14 o més anys podran proposar diversos projectes perquè el govern municipal els porti endavant. Enguany la partida pressupostària torna a la mateixa de les dues primeres edicions, 750.000 euros, a diferència del milió d’euros que es va destinar en la tercera edició l’any 2022. Aquest pressupost es dividirà finalment en petits i grans projectes, els quals tindran un cost de fins a 50.000 euros els petits i d’entre 50.000 i 150.000 els grans.
«És una manera que la ciutadania ens interpel·li i ens traslladi propostes i necessitats per la ciutat», afirma l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, que també apunta que un dels objectius d’enguany és aconseguir que s’impliqui la gent jove. «Tots els reusencs anem cada dia per la ciutat i veiem coses que creiem que podrien funcionar millor d’una altra manera. Aleshores, oferim aquesta capacitat perquè cadascú digui la seva», defensa la regidora de l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Flores. A més, la regidora desitja que durant el procés es generi el debat públic sobre les necessitats de la ciutat.
Com s'escollirà
Pel que fa al procés de presentació fins a la selecció dels projectes guanyadors iniciarà amb la primera fase aquest dilluns 24 de novembre amb la fase de presentació de propostes. Cada participant podrà fer una proposta i es podran presentar de forma presencial al Casal de Joves, als centres cívics o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o de manera digital. Posteriorment i fins al 24 de març de 2026, una comissió tècnica valorarà els projectes presentats per descartar aquells que no reuneixin els requisits fixats i es farà una valoració econòmica per classificar-los entre petits i grans.
En el cas que la comissió tècnica accepti més d’una seixantena de projectes, entre el 25 de març i el 8 d’abril es farà una preselecció, per tal de reduir-ho a 20 projectes grans i 40 de petits. Finalment, s’iniciarà una votació de projectes i cada persona podrà votar a favor de 2 projectes grans i 4 de petits. En primera instància, es triaran els 2 projectes grans més votats i els 9 petits amb més suport. En cas que no s’hagi esgotat el pressupost, s’incorporaran més fins a esgotar el crèdit.
Seguiment d'execució
El consistori reusenc continuarà garantint un seguiment de l’execució dels Pressupostos Participatius que es pot consultar a través del portal web participa.reus.cat. De les edicions anteriors, els 14 projectes guanyadors del 2018 s’han executat totalment, els 13 del 2019 sumen un grau d’execució del 92,7% i els 18 del 2022 fins a un 66,8%. En total, són 30 de 45 projectes que s’han executat i, segons expliquen des del consistori, els 15 restants es preveuen executar l’any vinent. Concretament, 7 es volen executar a partir del primer trimestre del 2026 i els altres 5 entre el segon i tercer trimestre.
