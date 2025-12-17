Policial
Detenen un home i un menor a Reus per falsos avisos al telèfon d'emergències 112
Activaven la policia per falsos fets al barri Gaudí i, en arribar les patrulles, els llençaven objectes
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Reus van detenir aquest dilluns, a la capital del Baix Camp, un menor i un home de 19 anys com a presumptes autors d’un delicte de desordres públics i un altre d’atemptat als agents de l’autoritat. Així mateix, una dona de 20 anys també està investigada pels mateixos fets.
Entre el 7 de setembre i el 20 d’octubre d’enguany es va rebre un seguit de trucades al telèfon d’emergències 112 sol·licitant presència policial al barri Gaudí de Reus. En tots els casos es van activar de forma urgent diverses dotacions policials que, en arribar al lloc, van ser rebudes amb el llançament de petards i tota mena d’objectes contundents. Seguidament els agents comprovaven que els fets pels quals els havien alertat eren falsos.
Els reiterats avisos telefònics comunicaven des de falses agressions i baralles fins a incendis, ocupacions, persones que causaven inseguretat al barri o, fins i tot, un cas de violència masclista.
En total, es van fer 9 trucades falses des d’un mateix número de telèfon i la resta des de dues numeracions diferents. Totes elles al vespre o en horaris de nit i matinada. Arran de les comunicacions, els mossos acudien en els diferents punts d’aquest mateix barri de Reus, però sense trobar indicis de cap incident.
Entre aquests casos, destaca el llançament de mitja dotzena d’ous contra els agents que el passat 8 d’octubre, pels volts de les 20.15 hores es van desplaçar fins a l’avinguda Barcelona com a conseqüència del suposat intent d’ocupació d’un habitatge. Només un dia després, a les 04.00 hores de la matinada, uns desconeguts van tirar pedres i altres objectes contra una patrulla de la Guàrdia Urbana, la qual acudia a un suposat incendi de contenidors a la plaça Sagrada Família.
Entre els darrers fets, destaca el que va tenir lloc el 18 d’octubre també sobre les 04.00 hores de la matinada, arran d’una alerta per un possible cas de violència masclista a l’interior d’un vehicle estacionat a l’avinguda Barcelona. En arribar els mossos al lloc, van haver de recular ràpidament arran de l’impacte d’un potent petard i d’altres objectes contundents contra el vidre del parabrisa del vehicle.
Aquella mateixa matinada, els responsables de les falses alertes van realitzar dues trucades de dos números diferents en només deu minuts de diferència. El segon avís, feia referència a un nou incendi de contenidors en aquest barri que no va existir.
Davant tot això, la policia catalana va iniciar una investigació per identificar els autors de les falses trucades comptant amb l’antecedent d’un primer avís del 14 de maig. Els agents es van desplaçar a l’avinguda Barcelona per una suposada baralla multitudinària i van rebre el llançament de diversos objectes contundents. Es dona la circumstància que el passat mes de febrer, efectius de mossos i Guàrdia Urbana, van viure dos episodis previs en que uns desconeguts van llençar objectes des d’un terrat.
Finalment i arran de totes les gestions dutes a terme durant els darrers mesos, aquest dilluns es van dur a terme les primeres detencions i es continua treballant amb l’objectiu de fer nous detinguts en els propers dies.
Els dos detinguts dilluns per un presumpte delicte contra l'ordre públic, acumulen més de mitja dotzena d’antecedents per delictes patrimonials. Ambdós van quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.