Aquesta coneguda cosmètica de Reus rebaixarà els seus productes al 50%
Del 20 al 23 de desembre, el Freshly Market ofereix productes naturals amb ofertes irresistibles.
Una coneguda marca de dermocosmètica natural i sostenible amb seu a Reus ofereix una nova edició del seu market especial a Gandesa, una oportunitat única per adquirir productes de qualitat amb descomptes de fins al 50%.
Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, els visitants podran trobar una àmplia selecció de productes facials, corporals i capil·lars de Freshly Cosmetics, la marca de dermocosmètica natural i sostenible, amb un 25% de descompte general. A més, els productes amb petites imperfeccions en l’envàs, coneguts com a reFreshlys, podran aconseguir-se amb descomptes de fins al 50%.
El mercat va néixer amb l’objectiu de donar una segona vida a productes perfectament funcionals i reduir residus, alineant-se amb els valors de sostenibilitat de la companyia. Així, es minimitza l’impacte mediambiental alhora que s’ofereixen productes de qualitat a preus més accessibles.
Enguany, el market tindrà lloc al centre logístic de la marca, situat al polígon industrial La Plaça Plana de Gandesa, número 2. L’horari d’obertura al públic serà de dissabte a dimarts, de 10 h a 14 h, i només s’acceptaran pagaments amb targeta bancària.
Fundada el 2016 a Reus, aquesta companyia aposta per fórmules naturals que potencien les propietats de la pell i el cabell, respectant el seu funcionament i cicles. Amb més de 2 milions de clients, inspira una cura que va més enllà del físic, combinant salut integral, hàbits saludables i sostenibilitat.