INSTITUCIONS
L'Autoritat Portuària de Tarragona enforteix els vincles amb Reus
La darrera sessió del comitè executiu va tenir lloc al Círcol
El Comitè Executiu de l'Autoritat Portuària de Tarragona ha celebrat la darrera sessió de l'any a Reus. L'equip directiu del Port de Tarragona va desplaçar-se a la seu del Círcol amb la intenció d'evidenciar i enfortir les relacions amb les institucions del territori.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; el president de la Cambra de Comerç de la ciutat, Mario Basora; i la presidenta del Círcol, Patrícia Terradellas, van assistir a l'inici de la reunió i van destacar la importància que trobades d'aquesta mena se celebrin a la capital del Baix Camp.
El president del Port, Santiago J. Castellà, va refermar aquest vincle destacant la visió i el compromís metropolità del Port de Tarragona. De fet, la institució va celebrar una reunió a Vila-seca a l'octubre i, la setmana passada, es va comprometre a dur-ne a terme una a Valls l'any vinent; gestos que busquen potenciar el paper com a agent regional i metropolità.