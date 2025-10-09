Municipi
Santiago Castellà: “La nova planificació de Red Eléctrica assegura el creixement del Port”
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona fa una valoració molt positiva de l’anunci fet per REE, ja que les inversions previstes permetran impulsar projectes estratègics pel Port com la Zona d’Activitats Logístiques o l’electrificació dels molls
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha valorat molt positivament l’anunci de la nova planificació de Red Eléctrica Española (REE) per al període 2025-2030, que inclou una inversió de 184 milions d’euros destinada a millorar la xarxa de transport elèctric al territori. Segons Castellà, aquesta planificació “assegura el creixement futur del Port i permet avançar en els objectius de transició energètica fixats tant a nivell estatal com europeu”.
El màxim representant de Port Tarragona ha subratllat que les noves infraestructures projectades per REE són essencials per garantir el desenvolupament de projectes estratègics com la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) o la electrificació dels molls mitjançant els sistemes OPS (Onshore Power Supply), que permetran connectar els vaixells a la xarxa elèctrica durant l’atracada i reduir així les emissions contaminants. “Sense aquestes noves subestacions, el creixement que tenim planificat era inviable”, ha remarcat Castellà.
El president ha destacat, a més, el treball conjunt i coordinat que s’ha dut a terme durant els darrers dos anys amb l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), PIMEC i altres agents institucionals i empresarials. “Han estat dos anys de treball intens, liderats pel Port de Tarragona. He d’agrair la feina feta per tot l’equip tècnic de l’Autoritat Portuària, així com la col·laboració constant amb l’AEQT i PIMEC, que han estat claus per assolir aquest objectiu que beneficiarà tot el Camp de Tarragona”, ha afirmat.
Castellà ha recordat que la inversió anunciada respon a una reivindicació històrica del sector portuari i petroquímic del territori, que reclamava des de fa anys una millora estructural de la xarxa elèctrica per garantir el creixement i la competitivitat industrial. En aquest sentit, ha assenyalat que la nova planificació també tindrà un impacte directe en el desenvolupament de noves activitats al pol químic de Tarragona, especialment aquelles vinculades a la transició energètica, com la producció d’hidrogen verd, la creació de molècules sostenibles o la captura i emmagatzematge de CO₂, que generaran noves oportunitats de creixement econòmic i d’innovació.