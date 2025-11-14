Política
Port Tarragona entra a la presidència de BCL i inaugura una nova etapa logística
L’assemblea general de l’associació ha aprovat aquest divendres que els ports de Barcelona i Tarragona puguin compartir i alternar la presidència
El president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, és des d’aquest divendres el nou president de Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL), una de les entitats més rellevants del sector logístic del país. L’assemblea general ha aprovat que, a partir d’ara, els ports de Barcelona i Tarragona comparteixin i alternin la presidència, una decisió que reforça el pes estratègic del territori en el conjunt de la logística catalana i mediterrània.
Fins ara, la presidència s’havia alternat entre el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, però la nova etapa de col·laboració entre ports ha permès incorporar Tarragona com a tercer organisme amb capacitat de lideratge. La proposta ha comptat amb el suport del Comitè Executiu i ha estat ratificada pels socis de BCL. Paral·lelament, l’entitat ha aprovat incorporar una quarta vicepresidència, que ocuparà el president sortint, José Alberto Carbonell.
Una aliança clau entre Barcelona i Tarragona
La nova presidència és fruit de les sinergies que els dos ports han establert els darrers anys per impulsar projectes comuns. La voluntat és avançar en una estratègia conjunta que millori la competitivitat logística del país i situï Catalunya com un actor destacat a la Mediterrània.
Segons Carbonell, “els ports de Barcelona i Tarragona obrim una nova etapa amb una visió compartida, treballant com si fóssim una sola infraestructura al servei del sistema logístic català”. Castellà ha agraït la confiança dipositada i ha destacat que el pas de Port Tarragona a la presidència “situarà Catalunya a l’avantguarda de la logística i donarà més projecció al territori”.
Castellà ha ressaltat que aquesta nova etapa coincideix amb un moment clau pel creixement del port tarragoní, que està impulsant projectes estratègics com l’arribada de l’ample europeu, la terminal intermodal de Guadalajara–Marchamalo, l’ampliació de la terminal ferroviària de la Boella i la futura terminal multipropòsit del Moll d’Andalusia, a més del desenvolupament de la ZAL. “Aquests projectes canviaran les lògiques actuals de la logística i faran de Tarragona un autèntic hub de referència al nord-est peninsular”, ha afirmat.