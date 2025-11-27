Territori
Vila-seca posa condicions per participar en l’elaboració del primer pla urbanístic metropolità
El Departament de Territori va reprendre ahir la redacció del Pla director Urbanístic del Camp de Tarragona
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha reprès l’elaboració del Pla director urbanístic (PDU) del Camp de Tarragona, el primer document que definirà la futura planificació urbanística del territori amb visió metropolitana. La directora general d’Ordenació del Territori, Elisabet Cirici, el director dels Serveis Territorials de Territori a la demarcació, Xavier Villacampa, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, es van reunir ahir amb representants dels municipis implicats —Cambrils, la Canonja, Constantí, Vila-seca, Salou, Reus i Tarragona— per recollir les seves aportacions i avançar en aquest projecte conjunt.
El consens i la concòrdia entre els assistents es van veure interromputs de forma sobtada per les exigències que va posar sobre la taula l’alcalde de Via-seca, Pere Segura, qui va condicionar la seva participació en la redacció del nou pla urbanístic al compliment de «tres aspectes essencials». Així s’exposa en el comunicat emès pel consistori vila-secà després de la trobada, on reclamen «la definició del marc i les regles de presa de decisions, incloent-hi el principi que no s’aprovi cap actuació en l’àmbit territorial d’un municipi sense el seu acord explícit».
També exigeixen establir «normes clares de governança» que permetin que cada ajuntament «pugui modificar el PDU dins el seu àmbit propi sense requerir l’aprovació conjunta de tots els municipis participants». Finalment, defensen que les conclusions del nou document s’incorporin com a modificació directa del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.
Aquestes condicions prèvies, indiquen, són «imprescindibles per assegurar una participació activa i efectiva» de Vila-seca, que torna a tensar la corda amb la planificació de la futura Àrea Metropolitana. Segura ja va protagonitzar la primera crisi metropolitana a l’abril, quan va abandonar el Grup Impulsor arran de la polèmica amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, per l’estació Intermodal.
Fonts de la Generalitat expliquen a Diari Més que s’estudiaran les condicions exigides pel batlle vila-secà de cara al nou PDU, mentre que, des de l’Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, asseguren que el document es farà «sense imposicions de fora del territori» i amb «el màxim consens» dels municipis implicats. Tanmateix, apunten que el Grup Impulsor ja ha estat treballant en la definició del marc de presa de decisions i les normes de governança durant els últims mesos.
Pendent des del 2023
Inicialment, el Govern català tenia previst iniciar la redacció del PDU el febrer 2023, moment en el qual es van presentar les directrius elaborades per la URV i que havien de servir com a base per a definir el pla. Amb el pas del temps, el projecte va acabar en un calaix del Departament de Territori, que el passat juliol va rebre una carta de Viñuales en la que demanava reprendre’l. Quatre mesos després, s’ha fet el primer pas per impulsar, per fi, un document clau per al futur metropolità del Camp de Tarragona.