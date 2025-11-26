Territori
Pimec, primera entitat a signar el conveni per la constitució de l’Àrea Metropolitana
Les dues entitats coincideixen en la importància d'impulsar infraestructures i polítiques mancomunades, reals i efectives
Pimec Tarragona i l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona (AMCT) han signat avui el conveni de col·laboració per constituir l’AMCT, sent la primera organització empresarial a adherir-se. L’acte de formalització ha comptat amb el president de Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta; el president de l’AMCT i alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, i el representant de l’organització empresarial en relació amb l’AMCT, Joan Aregio.
Ambdues entitats coincideixen en la importància de la creació de l’AMCT amb l’objectiu d’impulsar infraestructures i polítiques mancomunades, reals i efectives, que beneficiïn el desenvolupament econòmic i social de les comarques tarragonines. Des d’un inici, Pimec Tarragona s’ha posat a disposició de les institucions per participar en la creació de l’AMCT amb el compromís d’actuar com a agent actiu i col·laborador en l’impuls de les actuacions que permetin la seva constitució en benefici del teixit productiu tarragoní.
El president de Pimec Tarragona ha manifestat durant la signatura que «és necessari un model de governança metropolitana que abordi de manera àgil i eficient reptes supramunicipals com la mobilitat de persones i mercaderies, la transició energètica, la gestió dels residus, l’aigua i l’habitatge». En aquest sentit, Ciuraneta també ha posat en valor la col·laboració publicoprivada per apostar per un model de desenvolupament territorial basat en la competitivitat empresarial «a través de l’eficiència administrativa, la facilitació de l’activitat econòmica i la sostenibilitat».
Així mateix, Jordi Ciuraneta ha expressat que «la signatura del conveni, i ser la primera entitat privada que ho fa, és un pas determinant per enfortir la cooperació territorial, ja que l’AMCT ens permetrà coordinar polítiques, optimitzar recursos i generar condicions més favorables per al creixement empresarial».
Per la seva part, el president de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha destacat la rellevància del conveni i l’oportunitat que representa per al teixit socioeconòmic del territori, tot manifestant que «aquesta signatura suposa un pas endavant molt important per reforçar la col·laboració entre el món local i el teixit empresarial».
A més, Muñoz ha explicat que el conveni «permetrà crear noves sinergies, impulsar projectes compartits i oferir més i millors eines a empreses i professionals de l’àrea metropolitana, treballant conjuntament per generar oportunitats, atraure talent i fomentar un creixement econòmic que arribi a tothom».