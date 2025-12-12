Nadal
El reusenc Andreu Buenafuente finalment no presentarà les campanades de cap d’any a La 1 de TVE
El presentador prolonga la seva baixa mèdica per estrès i RTVE busca substituts per a la retransmissió de cap d’any
El presentador reusenc Andreu Buenafuente no presentarà finalment les campanades de TVE. L’humorista, que havia d’acomiadar l’any des de la Puerta del Sol juntament amb la seva parella, Silvia Abril, ha decidit renunciar degut a la baixa mèdica que manté des de fa setmanes. La decisió s’ha fet pública a través d’un vídeo difós per la seva productora, El Terrat, on explica que necessita prolongar el seu període de descans.
Al vídeo, Buenafuente detalla que ha d’allargar l’aturada a la seva agenda professional per recomanació mèdica, després de patir un episodi d’estrès que el va obligar a aturar la seva activitat. El presentador insisteix que la seva intenció és recuperar-se amb calma i sense accelerar el procés: “Cal estar bé per tornar”, assenyala al vídeo, on subratlla que no veu adequat forçar-se per a un esdeveniment tan exigent com les campanades.
Camp de Tarragona
El poble de Tarragona on ha tocat el Gordo dues vegades en 10 anys
Lydie Diatta
RTVE, ara per ara, no ha anunciat qui ocuparà el seu lloc ni el d’Abril a la retransmissió més vista de l’any. La cadena pública havia confiat inicialment que Buenafuente estaria recuperat a temps, però finalment ha acceptat la seva decisió i ha mostrat el seu suport al presentador, un gest que ell mateix ha agraït públicament.
Al vídeo, de gairebé quatre minuts, el còmic relata com va viure l’episodi que el va portar a frenar el seu ritme laboral. Explica que l’acumulació de feina i l’autoexigència van acabar passant-li factura fins al punt de necessitar aturar-se. També agraeix la comprensió tant del públic com dels equips de televisió i ràdio amb què col·labora, un suport que assegura que l’està ajudant en el procés de recuperació.
Camp de Tarragona
El motiu pel qual gairebé el 70% dels tarragonins assegura que no gaudirà del Nadal
Daniel Cabezas Ramírez
Buenafuente, que actualment presenta el programa Futuro imperfecto a La 1 —espai on Silvia Abril participa regularment—, reconeix que ara per ara no es marca terminis per tornar i que el més prioritari és estabilitzar-se. Abril, per la seva part, manté una intensa activitat professional, incloent la seva participació a la pel·lícula espanyola més taquillera de l’any, Padre no hay más que uno 5.