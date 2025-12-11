Societat
La fàbrica de Tarragona que ha guanyat la Grossa dos anys consecutius
Els treballadors de l'empresa premiada acumulaven mig centenar de dècims del número 72.897 i van viure un Nadal de somni
Passaven només dos minuts de les dotze del migdia quan la sort va esclatar a una fàbrica de Riudecols. El número 72.897 va ser el guanyador de la Grossa de Nadal 2020, premiant cada dècim amb 400.000 euros. La notícia va arribar a l’administració La Pastoreta de Reus, que va vendre fins a seixanta sèries del número, amb el 80% destinat als treballadors de la fàbrica i el 20% restant a taquilla.
Riudecols es convertia en protagonista del sorteig per segon any consecutiu, ja que l’any 2019, part de la Grossa també havia tocat en la mateixa nau d’Indústries Teixidó. En total, 240 milions d’euros havien caigut a l’empresa, especialitzada en la manufactura de peces mecanitzades d’alta precisió, quelcom que va generar un alleujament molt benvingut després d’un 2020 marcat pels ERTO i les dificultats de la pandèmia.
La reacció a la fàbrica va ser immediata: crits, abraçades i llàgrimes d’emoció. Maria Revetlles, treballadora premiada, explicava entre rialles i llàgrimes: «Jo cridava i tothom em deia que no era per tant… pensaven que només havíen tocat 5.000 euros!» Ella i la seva família acumulaven quatre dècims guanyadors i només uns pocs companys es van quedar sense premi.
José Lucena, president del comitè d’empresa, reconeixia que l’alegria era doble: «Ha estat un any molt difícil, i això és un alleujament pels 440 treballadors. Ara podem passar un Nadal més tranquil i mirar al futur amb esperança». La notícia es va difondre ràpidament, amb familiars i mitjans de comunicació sumant-se a la festa improvisada a la nau.
En declaracions a TV3, Òscar Bausà, titular de La Pastoreta, explicava que mai havia venut res “tan gran” com la Grossa i que es considera un “venedor d’il·lusió”: «Avui la il·lusió ha entrat a casa nostra», afirmava emocionat. A més de Riudecols i Reus, el número premiat s’havia venut també en ciutats com Punta Umbría, Granada, Madrid, Bilbao o O Grove, i en diverses poblacions amb dècims solts.
Es tracta d'un fet inesperat que ha creat històries personals memorables i deixarà un record col·lectiu durant molts anys cada Nadal.