Viral
El motiu pel qual gairebé el 70% dels tarragonins assegura que no gaudirà del Nadal
Un estudi revela que la majoria dels tarragonins no gaudirà del Nadal tant com li agradaria
El 68,6% dels tarragonins afirma que no podrà gaudir plenament del Nadal enguany a causa de la presència de familiars i amics “cunyats”, segons un estudi realitzat a 10.000 persones per casino.org. El terme, molt present a les xarxes socials durant aquestes dates, descriu a aquells que imposen les seves opinions, fan comentaris inoportuns o generen tensions durant les reunions familiars.
Les dades indiquen que el 57,6% dels enquestats a Tarragona coincideix amb algú que encaixa amb aquesta definició almenys dues vegades durant les festes, especialment en celebracions com Cap d’Any i el dia de Reis. A més, un 22,1% assegura que es trobarà amb el seu “cunyat” a cada dinar o sopar nadalenc, mentre que un 25,9% passarà totes les reunions amb una persona que identifica com a tal.
L’estudi també perfila al “cunyat tipus” a la província: un home pertanyent a la Generació X (entre 44 i 59 anys), amb tendència política de dretes (30,1%), una estatura d’entre 1,50 i 1,60 metres i un atractiu valorat amb una mitjana de 2,9 sobre 5. Quant als seus temes de conversa habituals, destaquen la política (83,6%), les històries personals de veracitat dubtosa (68,3%), l’economia (60%) o els esports (58,8%).
Els conflictes més habituals que genera aquesta figura es deuen, segons el 70,5% dels tarragonins, a la seva insistència per tenir sempre la raó. El segueixen les preguntes incòmodes o invasives (63,1%) i les bromes que els altres no consideren tan “inofensives” com qui les fa (44,7%). Davant de situacions tenses provocades per aquestes actituds, el 58,9% reconeix que els confronta i el 53,8% intenta canviar de tema per evitar discussions.
El psicòleg i professor Joan Gea explica que conviure durant les festes amb persones narcisistes implica enfrontar-se a una constant recerca de validació i a una autoestima fràgil que acostuma a eclipsar les necessitats dels qui els envolten. Reconèixer aquesta inseguretat subjacent, assenyala, pot ajudar a establir límits i preservar l’estabilitat emocional durant les trobades familiars.
L’informe també apunta que el “cunyat” presumeix habitualment de les seves suposades habilitats: donar bons consells de vida (81,6%), destacar en treballs manuals (76%), conduir millor que els altres (71,5%) o fins i tot espavilar-se bé a la cuina (57,4%). A les xarxes socials, la seva presència és especialment notable a Twitter/X (71,3%) i Facebook (64,3%), encara que augmenta la seva activitat a Instagram (51,8%). Malgrat això, el 76,6% dels enquestats assegura que no ho considera un “trol”.