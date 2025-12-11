Solidaritat
El Gran Recapte perd 70 tones en un any a Tarragona i el Banc d’Aliments demana més suport
El Banc dels Aliments fa una crida a mantenir les donacions econòmiques per assolir les xifres de l’any passat
El Gran Recapte d’enguany ha tancat a les comarques de Tarragona amb una recollida provisional de 95 tones d’aliments i productes de primera necessitat, una xifra inferior a la del 2024, marcada aleshores per l’emergència provocada per la DANA que va mobilitzar donacions extraordinàries arreu del país. Malgrat aquest descens, el Banc dels Aliments destaca que les aportacions continuen arribant de manera constant a través d’entitats, associacions, municipis i empreses, fet que podria incrementar el total en les pròximes setmanes.
L’any passat, la recollida va assolir els 165.700 quilos, amb especial protagonisme de productes com la llet, l’oli, les conserves i els articles d’higiene personal i femenina. Enguany, la classificació de les donacions s’ha dut a terme durant tres setmanes al Magatzem Jubus de Reus, a la carretera d’Alcolea. En aquest espai, unes 465 persones —entre entitats, fundacions i centres educatius— han treballat matí i tarda per ordenar els aliments segons tipologia i caducitat abans de distribuir-los a les entitats socials que atenen persones en situació de pobresa.
Malgrat el descens en quilos recollits, el Gran Recapte ha viscut un increment significatiu de persones voluntàries. En total, 2.173 persones han participat activament a la campanya a la demarcació, superant la xifra de l’any passat. Han animat la ciutadania a col·laborar, transportat donacions, aportat materials i col·laborat en la classificació al magatzem. Tot i que no s’han assolit rècords absoluts, una part important d’aquest voluntariat ha cobert més d’un torn i diversos dies, reforçant punts de recollida que requerien més suport.
Des del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, es fa una crida a mantenir les donacions econòmiques per aconseguir igualar les xifres de 2024. Les aportacions es poden fer a través del web granrecapte.org o mitjançant Bizum al codi 01836. L’entitat subratlla que, en un context d’incertesa i desinformació, és més important que mai donar suport a les persones que més ho necessiten, ja que “mai se sap quan algú proper pot necessitar ajuda”.