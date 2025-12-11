Diari Més

La Brigada Ràpida de Reus ja fa 7 actuacions diàries: així s’ha accelerat la resposta a incidències

El grup dedicat a la via pública fa més de 1.800 actuacions en el seu primer any de funcionament

Aquesta brigada és un equip específic creat per respondre de manera immediata a situacions i incidències de la via pública

Aquesta brigada és un equip específic creat per respondre de manera immediata a situacions i incidències de la via pública

ACN

La Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR) de Reus ha fet 1.832 actuacions en el seu primer any de funcionament, una mitjana de 7 cada dia i que representen el 21% de totes les actuacions a la via pública que s'han fet a la ciutat (8.389). Aquesta brigada és un equip específic creat per respondre de manera immediata a situacions i incidències de la via pública i ha permès "agilitzar" la resposta i ser més eficients en el manteniment de l'espai públic. El consistori preveu reforçar el servei amb una aplicació per a dispositius mòbils, que es posarà en marxa en els pròxims mesos, i on la ciutadania podrà denunciar en línia les incidències. Les brigades municipals de Reus han fet 14.336 actuacions durant el 2025.

Enguany, l'Ajuntament de Reus ha incorporat 19 persones a les brigades municipals, entre peons i oficials, a les unitats de logística, serralleria, pintura, obra civil, mobiliari, fusteria i jardineria.

