Societat
La Brigada Ràpida de Reus ja fa 7 actuacions diàries: així s’ha accelerat la resposta a incidències
El grup dedicat a la via pública fa més de 1.800 actuacions en el seu primer any de funcionament
La Brigada d'Intervenció Ràpida (BIR) de Reus ha fet 1.832 actuacions en el seu primer any de funcionament, una mitjana de 7 cada dia i que representen el 21% de totes les actuacions a la via pública que s'han fet a la ciutat (8.389). Aquesta brigada és un equip específic creat per respondre de manera immediata a situacions i incidències de la via pública i ha permès "agilitzar" la resposta i ser més eficients en el manteniment de l'espai públic. El consistori preveu reforçar el servei amb una aplicació per a dispositius mòbils, que es posarà en marxa en els pròxims mesos, i on la ciutadania podrà denunciar en línia les incidències. Les brigades municipals de Reus han fet 14.336 actuacions durant el 2025.
Enguany, l'Ajuntament de Reus ha incorporat 19 persones a les brigades municipals, entre peons i oficials, a les unitats de logística, serralleria, pintura, obra civil, mobiliari, fusteria i jardineria.