Comerç
Una desena de comerços locals creen un val de regal per Nadal
L'objectiu és impulsar les compres de proximitat durant la present campanya festiva i comercial
Una desena d'establiments de Reus s'han unit per crear un val de regal per fomentar les compres de proximitat durant la campanya de Nadal. Els negocis participants abasten sectors com la restauració, l'artesania o la cultura. En concret, són Numon, Colmadó Baró, Côté Sud, La Caseta de l'Arbre, Batabat, El Árbol, La Black, Le Bistrot, Crêperie Kenavo i Llibreria Gaudí.
Amb el lema Per Nadal, tria comerç local. Compres amb cor, ben a prop, la iniciativa estarà activa fins al 10 de gener.
Bénédicte Ronco, al capdavant de Kenavo, explica que un dels trets interessants és que «el val no s’ha de bescanviar en només un establiment o en un mateix dia». «Per exemple, si la persona que el compra posa un valor de 50 euros, es poden gastar, per exemple, 15 euros a La Black, 10 a Le Bistrot, 10 a la Llibreria Gaudí...», detalla.