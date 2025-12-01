Comerç
Descomptes, premis i tradició: la Unió de Botiguers de Reus arrenca amb “50 Nadals amb tu”
L'entitat comercial presenta una campanya inclusiva que celebra 50 anys de comerç de proximitat.
La Unió de Botiguers de Reus ha presentat aquest dilluns, 1 de desembre, la campanya de Nadal “50 Nadals amb tu”, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcaldessa Sandra Guaita i la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó. Ambdues han destacat el paper essencial del comerç de proximitat i la importància de reforçar la identitat comercial de la ciutat.
Guaita ha subratllat que l’Ajuntament “sempre vol estar al costat de les entitats comercials per fer-les més fortes”, i ha animat la ciutadania a apostar pel comerç local: “A les cartes dels Reis, s’ha de demanar comerç de proximitat”. La presidenta de la Unió de Botiguers, Rosa Lucas, ha remarcat que aquest any, en què l’entitat ha celebrat el seu 50è aniversari, “Reus ha de viure el Nadal al seu comerç de proximitat”.
Com a reclam central, la Unió de Botiguers sortejarà més de mig centenar de productes i experiències entre totes les persones que comprin als establiments adherits entre el 10 de desembre i el 5 de gener. Entre els premis destaquen una televisió de 43 polzades, un any d’Internet gratuït, un cap de setmana per a dues persones i múltiples propostes de moda, bellesa, restauració i serveis. Els obsequis estaran exposats al local cedit del Passeig Comercial El Pallol, nou associat de l’entitat.
Un altre dels punts forts és el projecte educatiu “On és el tió?”, creat per l’alumnat de l’Itinerari Formatiu Específic de l’Institut Domènech i Montaner. Dinou comerços participaran en una ruta màgica en què els infants hauran de trobar el tió amagat a cada establiment i segellar el seu passaport nadalenc fins arribar al Gran Tió de Reus. “És una manera de fer ciutat”, ha explicat Macià, un dels alumnes impulsors.
La campanya també inclou descomptes de 30 minuts als aparcaments municipals adherits a la ZBE i un ampli programa de tallers al local de la Unió de Botiguers, amb activitats accessibles per a totes les edats com jocs de taula, conta contes, scrapbooking i propostes inclusives amb entitats com Supera’t. “Cal un comerç amable on tothom sigui benvingut”, ha afirmat Mònica Bellido, responsable de l’associació.