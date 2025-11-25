Comerç
La campanya 'Compra local, paga en efectiu' suma més d'una trentena de negocis a Reus
Apunten que el pagament amb targeta suposa perjudicis pels establiments i els clients
Una trentena de comerços de Reus s’han adherit ja a la campanya «Compra local, paga en efectiu», una iniciativa amb el suport de CoopCamp que pretén conscienciar a la ciutadania sobre les conseqüències de pagar amb targeta en comptes de fer servir diners en efectiu. Segons asseguren diversos dels comerços que participen en la campanya, l’acció ha tingut els seus fruits, ja que diverses persones recapaciten a l’hora d’anar a pagar. «Ha revertit una mica i veiem que el client és una mica més conscient. Hi ha gent que, fins i tot, et demana que li guardis perquè vagi un moment a treure diners del caixer», comenten els diversos comerços adherits. Ara bé, apunten que en la població en què es fa més complicat de canviar aquesta tendència són els joves: «Ja ho tenen molt assumit el fet de pagar amb targeta. I no tan sols amb targeta, sinó amb el mòbil o el rellotge».
Per aquest motiu, el seu objectiu és donar una nova empenta a la iniciativa i conviden a tots els establiments de la ciutat a sumar-se, especialment, davant de la imminent arribada de la campanya de Nadal: «Nadal és un bon moment per remarcar la importància de fer aquest pas a favor de pagar en efectiu, ja que és positiu pel teixit comercial». Ara bé, apunten que és important que aquesta tendència no es limiti tampoc a un període en concret i, per aquest motiu, celebren que gràcies a la campanya l’efectiu hagi guanyat presència en els negocis adherits.
Per què pagar en efectiu?
Tot i que els comerços impulsors es mostren conscients que no faran desaparèixer el pagament amb targeta, esperen servir com un contrapès. Els motius pels quals reivindiquen deixar de costat els mètodes de pagament digital són múltiples i repercuteixen positivament tant pel negoci com el client. Pel que fa al negoci, l’inconvenient principal són les comissions bancàries que redueixen els beneficis de l’empresa. «Hem vist que les xifres varien molt segons l’establiment, el banc i les condicions que tinguin, però al final són diners que no beneficien ni al comprador ni al negoci, sinó que beneficien al banc», assenyalen.
Pel que fa als beneficis pel consumidor, els beneficis són diversos tot i que pagar amb targeta pugui semblar un mètode més còmode. Per un costat, els negocis comenten que permet fer a la gent «més conscient del que gasta», ja que «quan paguen veuen com els diners marxen literalment». Un fet molt important davant d’èpoques d’augment de compres com són el Black Friday o el Nadal. Per una altra banda, també comenten que quan fas un pagament amb targeta «deixes un rastreig de dades» que les empreses després utilitzen per enviar-te publicitat segons el teu perfil. «És un tema de privacitat i de drets com a consumidor», defensen.
Establiments adherits
Fins ara, una trentena d’establiments de diversos sectors ja s’han sumat a la iniciativa i esperen que la llista s’ampliï en les següents setmanes. Entre aquests hi ha La caseta de l’arbre, Icaria, Bat a Bat, Llibreria Gaudí, Forn de pa Bó, Rockillos, Trashteiro, Côte Sud, Cal Pagès, El Cistell dels Pagès, Kenavo o Poma de Caramel, entre d’altres. Els establiments adherits rebran cartells i adhesius per fer visible davant del consumidor que el negoci està adherit a la iniciativa i així animar-lo a emprar el pagament en efectiu.