La construcció de l’EBM L’Ametller, a partir de gener
L’Ajuntament de Reus i l’empresa adjudicatària han formalitzat el contracte d’obres
La ciutat és cada vegada més a prop de tenir una nova llar d’infants. L’Ajuntament de Reus i l’empresa M. i J. Gruas, SA ja han formalitzat el contracte per construir la nova escola bressol municipal L’Ametller. Fonts municipals apunten que encara no s’ha fixat la data per a la col·locació de la primera pedra, però que l’acte es produirà després de les festes de Nadal, previsiblement al gener.
El contracte per dur a terme les obres es va adjudicar per un import de 2.842.416,47 euros (IVA inclòs). El termini d’execució s’ha fixat en deu mesos, a partir de la data de signatura de l’acta de replanteig, que marca l’inici de l’actuació. En conseqüència, la nova escola bressol municipal hauria d’estar enllestida a finals del 2026.
El nou equipament s’aixecarà dins l’actual recinte de l’Escola Eduard Toda i permetrà la creació d’una illa educativa complerta, dels 0 als 16 anys, en un mateix entorn, tenint en compte, també, la presència de l’Institut Roseta Mauri. El projecte s’ha treballat amb els conceptes d’arquitectura ampla, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental.
De fet, la nova escola disposarà d’una zona exterior vinculada directament amb les aules i organitzada de manera funcional per afavorir el joc lliure, l’experimentació i el contacte directe amb l’entorn. El pati principal s’estendrà longitudinalment al llarg de les classes, tot garantint-ne l’accés directe des de cadascuna. Es trobarà parcialment cobert per un porxo de transició per protegir-se del sol i la pluja i que permetrà celebrar activitats a l’aire lliure durant tot l’any. Aquest pati integrarà zones de joc amb elements fixos, superfícies toves i espais naturals. A més, es preveu la incorporació de materials càlids i textures que afavoreixen el desenvolupament sensorial dels infants.
