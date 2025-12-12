Diari Més

La construcció de l’EBM L’Ametller, a partir de gener

L’Ajuntament de Reus i l’empresa adjudicatària han formalitzat el contracte d’obres

Imatge virtual de com s’espera que quedi el pati de la nova llar d’infants.

Imatge virtual de com s'espera que quedi el pati de la nova llar d'infants.

Sergi Peralta Moreno

La ciutat és cada vegada més a prop de tenir una nova llar d’infants. L’Ajuntament de Reus i l’empresa M. i J. Gruas, SA ja han formalitzat el contracte per construir la nova escola bressol municipal L’Ametller. Fonts municipals apunten que encara no s’ha fixat la data per a la col·locació de la primera pedra, però que l’acte es produirà després de les festes de Nadal, previsiblement al gener.

El contracte per dur a terme les obres es va adjudicar per un import de 2.842.416,47 euros (IVA inclòs). El termini d’execució s’ha fixat en deu mesos, a partir de la data de signatura de l’acta de replanteig, que marca l’inici de l’actuació. En conseqüència, la nova escola bressol municipal hauria d’estar enllestida a finals del 2026.

El nou equipament s’aixecarà dins l’actual recinte de l’Escola Eduard Toda i permetrà la creació d’una illa educativa complerta, dels 0 als 16 anys, en un mateix entorn, tenint en compte, també, la presència de l’Institut Roseta Mauri. El projecte s’ha treballat amb els conceptes d’arquitectura ampla, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental.

De fet, la nova escola disposarà d’una zona exterior vinculada directament amb les aules i organitzada de manera funcional per afavorir el joc lliure, l’experimentació i el contacte directe amb l’entorn. El pati principal s’estendrà longitudinalment al llarg de les classes, tot garantint-ne l’accés directe des de cadascuna. Es trobarà parcialment cobert per un porxo de transició per protegir-se del sol i la pluja i que permetrà celebrar activitats a l’aire lliure durant tot l’any. Aquest pati integrarà zones de joc amb elements fixos, superfícies toves i espais naturals. A més, es preveu la incorporació de materials càlids i textures que afavoreixen el desenvolupament sensorial dels infants.

