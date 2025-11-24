Equipaments
L’Ajuntament de Reus adjudica les obres de la nova escola bressol municipal l’Ametller
El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa M. I. J. Gruas, SA el contracte d’obres de construcció de la nova escola bressol municipal l’Ametller amb un pressupost de 2.842.416,47 euros (IVA inclòs). El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda, que disposa d'espai suficient reservat per a usos educatius com per a acollir el nou equipament. El contracte està pendent de formalització.
La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa complerta, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’escola de primària Eduard Toda i l’institut de secundària Roseta Mauri.
El projecte aposta per una arquitectura ample, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, posant en valor l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental com a pilars de la seva relació amb l'entorn.