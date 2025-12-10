Viral
El gran canvi de Reus: els 20 megaprojectes que transformaran la ciutat de dalt a baix
La ciutat avança amb desenes projectes estratègics que redibuixen especialment la seva zona sud
Reus viu una transformació sense precedents. Més de 120 milions d’euros en inversions —ja en marxa o programades— estan activant un canvi profund en mobilitat, cultura, urbanisme, habitatge i educació. La ciutat avança amb desenes de projectes estratègics que redibuixen especialment la seva zona sud, avui epicentre de les actuacions de més impacte.
Des de les eleccions del 2023, l’alcaldessa, Sandra Guaita, i la resta de membres de l’equip de govern han tingut la possibilitat de tallar la corda d’equipaments que havien començat a dibuixar-se anys enrere. És el cas de la Bassa Nova, recuperada com a espai d’esbarjo i valor patrimonial, o el Centre Cívic Gregal, al barri Niloga.
El 2026, s’espera la conclusió de gran quantitat d’obres, com la remodelació del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny, tot ampliant l’espai destinat al pas i gaudi dels vianants; la transformació del Centre Catòlic en obrador escènic o la renovació de la sala immersiva del Gaudí Centre, una primera passa per actualitzar l’edifici i la museografia en la seva integritat i que hauria d’estar completada per commemorar el centenari de la defunció de l’arquitecte que li dona nom.
Un dels grans problemes de la societat és la manca d’habitatge i, a Reus, serà el primer semestre del 2026 que estiguin a punt les promocions del Complex Riera i de Mas Iglesias, dues iniciatives finançades amb fons Next Generation, un regal que obliga a ajustar-se el cinturó i prémer l’accelerador per evitar perdre la subvenció.
Això no obstant, ja s’avisava que el sud seria l’escenari de grans inversions. El Pla de Barris, en cas que la proposta reusenca esdevingui seleccionada, permetrà accelerar una evolució que ja preveu l’alçament de noves estacions d’autobusos i tren, una escola bressol o la transformació d’un barri, el Carrilet, entorn del seu mercat.
En un futur, hi ha ideades més iniciatives, com l’eventual trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcció del Pavelló del Molinet. Al nord, el veïnat espera el soterrament de les Torres del Pinar, però també la reforma de l’ICASS, el trasllat de l’Escola Els Ganxets o la cessió de la platja de vies.
Les grans inversions sovint traspassen les fronteres dels governs municipals. Per això, requereixen, sobretot, la col·laboració i el consens entre múltiples agents.
Els 20 projectes més importants de Reus
1. Recuperació de la Bassa Nova
- INICI: Desembre 2024
- FINAL: Setembre 2025
- PRESSUPOST: 1,1 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus
2. Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny
- INICI: Febrer 2025
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 2,3 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus
3. Soterrament de les torres del Pinar
- INICI: Finals 2025 - Principis 2026
- FINAL: 2027
- PRESSUPOST: 3,6 MEUR
- EXECUCIÓ: Aj. Reus i Castellvell, ICAEN
4. Reforma del Gaudí Centre
- En fase d’adjudicació de la primera fase
- FINAL: 2026 (previsió de la 1a fase)
- PRESSUPOST: 3,7 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament
5. Transformació del Centre Catòlic en obrador escènic
- INICI: Setembre 2025
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 2,3 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament, Diputació
6. Construcció del Centre Cívic Gregal
- INICI: Febrer 2023
- FINAL: Gener 2025
- PRESSUPOST: 2,3 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus
7. Complex Riera amb pisos i pàrquing
- INICI: Novembre 2023
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 22 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament, Agència de l’Habitatge
8. Regeneració urbanística del barri del Carme
FINAL: 2030 (previsió final d’obres)
PRESSUPOST: 10,5 MEUR
EXECUCIÓ: Ajuntament, Incasòl, CatSalut
9. Consolidació i reforma del Vapor Vell
- INICIO 1a FASE: Març 2025
- INICIO 2a FASE: 2026
- PRESSUPOST: +682.500 €
- EXECUCIÓ: Ajuntament, Diputació
10. Remodelació del carrer del Doctor Ferran
- INICI: Setembre 2025
- FINAL: 2026 (1a fase)
- PRESSUPOST: 600.000 €
- EXECUCIÓ: Ajuntament
11. Reforma i ampliació del Parc de Bombers
- INICI: Estiu 2026 (previsió)
- PRESSUPOST: 4,7 MEUR
- EXECUCIÓ: Generalitat
12. Construcció de l’edifici InnoReus (Cepid 2)
- En fase de concurs de projectes
- PRESSUPOST: +410.000 €
- EXECUCIÓ: Ajuntament
13. Conversió del carrer Astorga en un eix cívic
- En fase de redacció del projecte
- FINAL: 2025 (redacció)
- PRESSUPOST: 4,2 MEUR
- EXECUCIÓ: AJUNTAMENT
14. Creació de basses renaturalitzades
- INICI: Maig 2025 (adjudicació)
- FINAL: 2025 (previsió)
- PRESSUPOST: 1 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament, Next Generation
15. Habitatges de lloguer social a Mas Iglesias
- INICI: Setembre 2024
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 17,4 MEUR
- EXECUCIÓ: Adjudicatària, Next Generation
16. Nova escola bressol municipal L’Ametller
- Contracte d’obres adjudicat
- FINAL: 2026 (previsió)
- PRESSUPOST: 2,8 MEUR
- EXECUCIÓ: AJUNTAMENT
17. Reordenació urbana del Carrilet
- INICI LICITACIONS: 2026
- PRESSUPOST: 15 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament, FEDER
18. Reforma Museu d’Art i Història
- INICI: Març 2025
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 2,4 MEUR
- EXECUCIÓ: Ajuntament, Estat
19. Execució de la nova estació d’autobusos
- INICI: 2025 (licitació de la redacció del projecte)
- PRESSUPOST: 20 MEUR
- EXECUCIÓ: Generalitat
20. Construcció de l’estació de Reus-Bellissens
- INICI: Estiu 2024
- FINAL: 2026
- PRESSUPOST: 9,8 MEUR
- EXECUCIÓ: Adif, Ajuntament