Diari Més

Viral

El gran canvi de Reus: els 20 megaprojectes que transformaran la ciutat de dalt a baix

La ciutat avança amb desenes projectes estratègics que redibuixen especialment la seva zona sud

Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny.

Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny.

Publicat per
Daniel Cabezas RamírezRedactorSergi Peralta Moreno

Creat:

Actualitzat:

Reus viu una transformació sense precedents. Més de 120 milions d’euros en inversions —ja en marxa o programades— estan activant un canvi profund en mobilitat, cultura, urbanisme, habitatge i educació. La ciutat avança amb desenes de projectes estratègics que redibuixen especialment la seva zona sud, avui epicentre de les actuacions de més impacte.

Des de les eleccions del 2023, l’alcaldessa, Sandra Guaita, i la resta de membres de l’equip de govern han tingut la possibilitat de tallar la corda d’equipaments que havien començat a dibuixar-se anys enrere. És el cas de la Bassa Nova, recuperada com a espai d’esbarjo i valor patrimonial, o el Centre Cívic Gregal, al barri Niloga.

El 2026, s’espera la conclusió de gran quantitat d’obres, com la remodelació del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny, tot ampliant l’espai destinat al pas i gaudi dels vianants; la transformació del Centre Catòlic en obrador escènic o la renovació de la sala immersiva del Gaudí Centre, una primera passa per actualitzar l’edifici i la museografia en la seva integritat i que hauria d’estar completada per commemorar el centenari de la defunció de l’arquitecte que li dona nom.

Un dels grans problemes de la societat és la manca d’habitatge i, a Reus, serà el primer semestre del 2026 que estiguin a punt les promocions del Complex Riera i de Mas Iglesias, dues iniciatives finançades amb fons Next Generation, un regal que obliga a ajustar-se el cinturó i prémer l’accelerador per evitar perdre la subvenció.

Això no obstant, ja s’avisava que el sud seria l’escenari de grans inversions. El Pla de Barris, en cas que la proposta reusenca esdevingui seleccionada, permetrà accelerar una evolució que ja preveu l’alçament de noves estacions d’autobusos i tren, una escola bressol o la transformació d’un barri, el Carrilet, entorn del seu mercat.

En un futur, hi ha ideades més iniciatives, com l’eventual trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcció del Pavelló del Molinet. Al nord, el veïnat espera el soterrament de les Torres del Pinar, però també la reforma de l’ICASS, el trasllat de l’Escola Els Ganxets o la cessió de la platja de vies.

Les grans inversions sovint traspassen les fronteres dels governs municipals. Per això, requereixen, sobretot, la col·laboració i el consens entre múltiples agents.

Els 20 projectes més importants de Reus

1. Recuperació de la Bassa Nova

  • INICI: Desembre 2024
  • FINAL: Setembre 2025
  • PRESSUPOST: 1,1 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus

2. Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny

  • INICI: Febrer 2025
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 2,3 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus
Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny.

Reurbanització del carrer Ample i de la plaça Pintor Fortuny.

3. Soterrament de les torres del Pinar

  • INICI: Finals 2025 - Principis 2026
  • FINAL: 2027
  • PRESSUPOST: 3,6 MEUR
  • EXECUCIÓ: Aj. Reus i Castellvell, ICAEN
Soterrament de les torres del Pinar.

Soterrament de les torres del Pinar.

4. Reforma del Gaudí Centre

  • En fase d’adjudicació de la primera fase
  • FINAL: 2026 (previsió de la 1a fase)
  • PRESSUPOST: 3,7 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament
Reforma del Gaudí Centre.

Reforma del Gaudí Centre.

5. Transformació del Centre Catòlic en obrador escènic

  • INICI: Setembre 2025
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 2,3 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, Diputació
Transformació del Centre Catòlic en obrador escènic.

Transformació del Centre Catòlic en obrador escènic.

6. Construcció del Centre Cívic Gregal

  • INICI: Febrer 2023
  • FINAL: Gener 2025
  • PRESSUPOST: 2,3 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament de Reus
Construcció del Centre Cívic Gregal.

Construcció del Centre Cívic Gregal.

7. Complex Riera amb pisos i pàrquing

  • INICI: Novembre 2023
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 22 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, Agència de l’Habitatge
Complex Riera amb pisos i pàrquing.

Complex Riera amb pisos i pàrquing.Gerard Marti Roig

8. Regeneració urbanística del barri del Carme

En fase de licitació de la redacció dels projectes
FINAL: 2030 (previsió final d’obres)
PRESSUPOST: 10,5 MEUR
EXECUCIÓ: Ajuntament, Incasòl, CatSalut

9. Consolidació i reforma del Vapor Vell

  • INICIO 1a FASE: Març 2025
  • INICIO 2a FASE: 2026
  • PRESSUPOST: +682.500 €
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, Diputació
Consolidació i reforma del Vapor Vell.

Consolidació i reforma del Vapor Vell.

10. Remodelació del carrer del Doctor Ferran

  • INICI: Setembre 2025
  • FINAL: 2026 (1a fase)
  • PRESSUPOST: 600.000 €
  • EXECUCIÓ: Ajuntament

11. Reforma i ampliació del Parc de Bombers

  • INICI: Estiu 2026 (previsió)
  • PRESSUPOST: 4,7 MEUR
  • EXECUCIÓ: Generalitat

12. Construcció de l’edifici InnoReus (Cepid 2)

  • En fase de concurs de projectes
  • PRESSUPOST: +410.000 €
  • EXECUCIÓ: Ajuntament
Construcció de l’edifici InnoReus (Cepid 2).

Construcció de l’edifici InnoReus (Cepid 2).

13. Conversió del carrer Astorga en un eix cívic

  • En fase de redacció del projecte
  • FINAL: 2025 (redacció)
  • PRESSUPOST: 4,2 MEUR
  • ​EXECUCIÓ: AJUNTAMENT
Conversió del carrer Astorga en un eix cívic.

Conversió del carrer Astorga en un eix cívic.

14. Creació de basses renaturalitzades

  • INICI: Maig 2025 (adjudicació)
  • FINAL: 2025 (previsió)
  • PRESSUPOST: 1 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, Next Generation

15. Habitatges de lloguer social a Mas Iglesias

  • INICI: Setembre 2024
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 17,4 MEUR
  • EXECUCIÓ: Adjudicatària, Next Generation
Habitatges de lloguer social a Mas Iglesias.

Habitatges de lloguer social a Mas Iglesias.Tjerk van der Meulen

16. Nova escola bressol municipal L’Ametller

  • Contracte d’obres adjudicat
  • FINAL: 2026 (previsió)
  • PRESSUPOST: 2,8 MEUR
  • ​EXECUCIÓ: AJUNTAMENT
Nova escola bressol municipal L’Ametller.

Nova escola bressol municipal L’Ametller.

17. Reordenació urbana del Carrilet

  • INICI LICITACIONS: 2026
  • PRESSUPOST: 15 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, FEDER
Reordenació urbana del Carrilet.

Reordenació urbana del Carrilet.LAIA SOLANELLAS

18. Reforma Museu d’Art i Història

  • INICI: Març 2025
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 2,4 MEUR
  • EXECUCIÓ: Ajuntament, Estat

19. Execució de la nova estació d’autobusos

  • INICI: 2025 (licitació de la redacció del projecte)
  • PRESSUPOST: 20 MEUR
  • ​EXECUCIÓ: Generalitat

20. Construcció de l’estació de Reus-Bellissens

  • INICI: Estiu 2024
  • FINAL: 2026
  • PRESSUPOST: 9,8 MEUR
  • EXECUCIÓ: Adif, Ajuntament
Construcció de l’estació de Reus-Bellissens.

Construcció de l’estació de Reus-Bellissens.Gerard Marti Roig

tracking