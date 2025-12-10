Mobilitat
Stop ZBE Tarragona denuncia “ignorància institucional” i convoca una nova marxa lenta el 13 de desembre
La plataforma critica que el consistori no escolta les seves demandes i alerta d’un impacte greu en la mobilitat quotidiana
La plataforma ciutadana Stop ZBE Tarragona torna a alçar la veu davant la manca de resposta de l’Ajuntament sobre l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions. El col·lectiu assegura que, després de múltiples intents fallits per contactar amb el consistori, només han pogut parlar breument amb l’alcalde, Rubén Viñuales, en un acte públic. Segons afirmen, aquest els va indicar que podrien reunir-se “després de Nadal”, una resposta que la plataforma qualifica d’insuficient davant la imminència del 31 de desembre de 2025, data en què la ZBE començarà a sancionar.
Davant aquesta situació, Stop ZBE Tarragona ha convocat una nova marxa lenta per al 13 de desembre, a les 11 h, amb inici al pàrquing exterior situat darrere de l’Ocine Les Gavarres. El recorregut serà similar al de la protesta anterior.
El col·lectiu afirma que la seva preocupació principal és que “la ciutat no està preparada” i que la informació institucional ha estat “nul·la”. Recorden que en altres municipis, com Reus, s’ha informat domicili per domicili, mentre que a Tarragona, expliquen, han estat els mateixos membres de la plataforma els qui han assumit voluntàriament la tasca d’explicar la ZBE al veïnat i comerciants.
Stop ZBE Tarragona també denuncia que el transport públic és insuficient per absorbir la mobilitat afectada i que els aparcaments dissuasius són escassos, de pagament i sovint saturats. Segons relaten, reben testimonis de veïns que triguen més d’una hora a arribar a la feina en bus, quan en vehicle privat ho fan en 15 minuts.
Afegeixen que l’ordenança “criminalitza cotxes que no són el problema”, i apunten que alguns vehicles antics ben mantinguts emeten menys que models nous. Critiquen, a més, que no es contemplin adaptacions tècniques i que la ZBE ignori les emissions del polígon petroquímic i el port.
La plataforma també rebutja que la mesura sigui una imposició europea: “Cada Ajuntament pot adaptar-la. A Tarragona no s’està fent”, afirmen. Finalment, qüestionen la instal·lació de les càmeres perimetrals i afirmen que els preocupa “la possible voluntat recaptatòria”.
Amb més de 400 membres al grup de WhatsApp, més de 1.400 seguidors a Instagram i gairebé un miler de signatures entre paper i internet, Stop ZBE Tarragona assegura que seguirà mobilitzant-se. “No se’ns està escoltant. Necessitem solucions reals abans que arribin les sancions”, conclou el col·lectiu.