La reforma del 'Condesito' s'iniciarà el 13 de gener com a molt aviat
La tercera fase de la reforma del carrer Ample té una durada prevista de cinc mesos
L’Ajuntament de Reus aprovarà per Junta de Govern local demà divendres 12 de desembre la suspensió de les obres del carrer Ample, respectant el compromís que el consistori va prendre amb els comerciants i veïns de respectar la campanya de Nadal. Segons afirmen fonts del consistori consultades per Diari Més, d’acord amb les converses mantingudes entre l’Ajuntament i l’empresa constructora, «s’acorda aturar les obres del 19/11/2025 al 12/01/2026, deixant sense afectació d’obres de la plaça del Pintor Fortuny i connexió amb la plaça de la Llibertat amb motiu de les festes de Nadal, per tal de reprendre les obres després de Reis». Per aquest motiu, les obres es podran reprendre, com a aviat, a partir del dimarts 13 de gener.
A més, des de l’Ajuntament confirmen que «l’obra es troba molt avançada i s’han recepcionat parcialment els tres trams del carrer Ample, la fase 2 del projecte de la plaça del Víctor i el vial de la plaça Llibertat en data 19 de novembre de 2025». A la vegada, asseguren que a efectes merament contractuals, en el moment de la suspensió l’obra es troba executada en un 51%.
La tercera fase de la reforma, amb una durada prevista de cinc mesos d’obres, convertirà el tram de la plaça de davant de l’edifici de la Caixa i entorn del monument a un sol nivell i augmentarà l’espai per ús de vianants en més de 1.000 metres quadrats. D’aquesta manera, els vehicles hauran d’emprar un nou carril. A més, l’estàtua del Condesito es reubicarà per tal de coincidir amb la bisectriu de la façana de l’edifici al seu costat i s’introduirà vegetació amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de l’espai. Concretament, s’espera incorporar més de 330 metres quadrats de zones verdes amb el projecte sencer.
Anem a l'Ample
Per un altre costat, amb la voluntat de dinamitzar la zona en l’àmbit comercial es preveu que demà divendres 12 de desembre se celebri una jornada festiva al carrer Ample amb el lema ‘Anem a l’Ample’. L’esdeveniment tindrà lloc de 17 a 20 hores i preveu diverses accions com música en directe, tallers per a totes les edats i sorpreses preparades pel teixit comercial de la zona. L’objectiu és convidar la ciutadania reusenca a redescobrir l’espai després de l’execució de les dues primeres fases de les obres de reforma i aprofitant les dates nadalenques. Les dues primeres fases, que van afectar directament a tot el llarg del carrer Ample, van deixar el vial en un sol nivell, van retirar els espais d’aparcament de zona blava, van ampliar les voreres i van introduir nou mobiliari urbà, amb la voluntat de fer protagonista al vianant.
