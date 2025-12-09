Diari Més

Cinc homes s'enfronten a 32 i 20 anys per participar en un tiroteig entre clans rivals a Reus

Els Mossos despleguen un ampli dispositiu a l'Audiència de Tarragona per evitar enfrontaments entre els familiars

Cinc homes acusats de diversos delictes, entre ells d'homicidi en grau de temptativa, els seus advocats i el tribunal a l'inici del judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona.

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimarts cinc homes que s'enfronten a 32 i 20 anys de presó per participar en un tiroteig al barri de Sant Josep Obrer de Reus el 17 de gener de 2024. Tres d'ells formen part del clan familiar 'Los Periquetes' i els altres dos, amb els àlies 'El Mudo i El Peluca', integren l'altre grup. 

Aquests darrers van iniciar l'enfrontament disparant als balcons dels domicilis dels tres germans. Fiscalia els considera responsables dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, de tinença d'armes il·lícites de foc amb tinença d'armes prohibides i de dipòsit d'armes. Davant el risc de possibles enfrontaments entre els familiars, els Mossos han desplegat un ampli dispositiu al Palau de Justícia.

