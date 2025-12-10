Municipal
Més de 120 MEUR en inversions activats per transformar Reus
Diferents punts són objecte de grans obres, en marxa o planificades, que permetran evolucionar en camps com la mobilitat o la cultura
Reus es troba immers en un procés progressiu d’evolució. Són desenes les obres i projectes en marxa o programats, que, en menor o major mesura, impactaran els diferents punts cardinals de la ciutat, essent el sud l’escenari d’una transformació més robusta i fefaent. Només amb les actuacions d’envergadura, són més de 120 milions d’euros que estan destinats a avançar en aspectes com la mobilitat, la cultura, l’urbanisme, l’habitatge o l’educació.
D’ençà de les eleccions del 2023, l’alcaldessa, Sandra Guaita, i la resta de membres de l’equip de govern han tingut la possibilitat de tallar la corda d’equipaments que havien començat a dibuixar-se anys enrere. És el cas de la Bassa Nova, recuperada com a espai d’esbarjo i valor patrimonial, o el Centre Cívic Gregal, al barri Niloga.
El 2026, s’espera la conclusió de gran quantitat d’obres, com la remodelació del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny, tot ampliant l’espai destinat al pas i gaudi dels vianants; la transformació del Centre Catòlic en obrador escènic o la renovació de la sala immersiva del Gaudí Centre, una primera passa per actualitzar l’edifici i la museografia en la seva integritat i que hauria d’estar completada per commemorar el centenari de la defunció de l’arquitecte que li dona nom. Un dels grans problemes de la societat és la manca d’habitatge i, a Reus, serà el primer semestre del 2026 que estiguin a punt les promocions del Complex Riera i de Mas Iglesias, dues iniciatives finançades amb fons Next Generation, un regal que obliga a ajustar-se el cinturó i prémer l’accelerador per evitar perdre la subvenció.
Això no obstant, ja s’avisava que el sud seria l’escenari de grans inversions. El Pla de Barris, en cas que la proposta reusenca esdevingui seleccionada, permetrà accelerar una evolució que ja preveu l’alçament de noves estacions d’autobusos i tren, una escola bressol o la transformació d’un barri, el Carrilet, entorn del seu mercat. En un futur, hi ha ideades més iniciatives, com l’eventual trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcció del Pavelló del Molinet. Al nord, el veïnat espera el soterrament de les Torres del Pinar, però també la reforma de l’ICASS, el trasllat de l’Escola Els Ganxets o la cessió de la platja de vies.
Les grans inversions sovint traspassen les fronteres dels governs municipals. Per això, requereixen, sobretot, la col·laboració i el consens entre múltiples agents.
