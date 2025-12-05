Ocupació
El director del SOC coneix el projecte de l'Escola dels Oficis
Francesc Castellana va debatre l'encaix de la iniciativa amb el regidor Subirats
El director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, va visitar Reus dimecres per conèixer de primera mà la feina que es desenvolupa al Mas Carandell, així com descobrir el projecte de l’Escola dels Oficis. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, detalla que Castellana «va valorar moltíssim la idoneïtat del projecte, perquè va molt en la línia del que són les polítiques actives d’ocupació del SOC». L’edil afirma que va ser una reunió «molt profitosa» i que «ens vam instar a continuar-ne parlant, perquè també han de tenir un paper determinant de tot això». «A partir d’aquí, passaran més coses», va avançar.
Subirats apunta que també es va parlar del model de governança publicoprivada que ha de regir l’Escola dels Oficis. Així mateix, recorda que a l’edifici del Vapor Vell, que continua el projecte de rehabilitació i adequació, «no només ha de servir per donar resposta a la demanda del teixit empresarial en matèria de formació i qualificació professional, sinó que també ha de ser un espai on conflueixin diferents realitats vinculades al món de l’ocupació». En aquesta línia, hi ha d’haver «un encaix» per concentrar «tots aquells serveis que ofereix l’Ajuntament de cara a l’empresa», amb l’Oficina d’Atenció Empresarial, i una idea més àmplia «del món de l’ocupació i la hibridació entre unes administracions i altres». «Això també ho va estar valorant», tanca.
Reus
ERC Reus defensa l’auditori de la Diputació: «L’Ajuntament no pot menystenir la proposta»
Sergi Peralta Moreno
Tribuna
Transformació urbanística i participació ciutadana per al Reus del futur
Montserrat Flores Juanpere