Cofundador del Festival Contemporaneus
Entrevista
Joan Martí-Frasquier: "La música contemporània és tan oberta com el jazz, volem trencar prejudicis"
El cofundador del Festival Contemporaneus analitza la salut de l’escena de música de nova creació i del certamen a les portes de l’edició de tardor
Què és el Festival Contemporaneus?
«És un festival de música de nova creació. És a dir, de música actual que prové de la clàssica i que té com a objectius trencar les formes preestablertes del més convencional i buscar noves expressions de llenguatge».
Escapa dels motlles que estem acostumats.
«Totalment. Busca trencar amb estructures i crear llenguatges nous. Interpel·la molt més el públic i intenta fer-lo més partícip del procés».
El públic forma part de l’actuació?
«Aquesta música requereix al públic una escolta molt més activa. No estic assegut a la cadira i deixant que passin coses, sinó que intento entrar al discurs musical. A còpia de trencar amb petites estructures que el cervell té preestablertes, busquem una percepció més atenta. És el mateix que passa amb la pintura, l’escultura o l’arquitectura».
La primera impressió pot ser de xoc.
«Sí. Serà decisió de la persona si continua o se’n va, però, com a mínim, volem que l’atregui perquè està descobrint noves formes».
Programen dues sessions l’any del festival.
«D’aquesta manera, li donem més rellevància. També és per les agendes dels músics. Volem fer participar molta gent del territori i de la resta de Catalunya, l’Estat i Europa. Tenir dues setmanes ens ajuda molt a buscar forats per intèrprets que ens interessa molt que vinguin a Reus».
Hi ha una jornada adreçada a artistes emergents.
«Volem que participi gent del territori. Hi ha alumnes i professors de diferents centres d’ensenyament i volem donar-los l’oportunitat que puguin venir aquí i tocar el seu repertori. A més, anirem al Conservatori de Música per impartir una xerrada-taller. Potser no tots han tingut l’ocasió de descobrir aquesta música abans i, així, la podran apreciar i practicar».
La música contemporània recupera la clàssica i l’adapta als nous temps.
«La música contemporània és hereva de la clàssica. Igual que una obra abstracta és hereva de la pintura figurativa de Miquel Àngel o Velázquez, amb la música ocorre el mateix. Els compositors d’avui dia han begut de Mozart i Beethoven».
Com intenten atraure els joves i les famílies?
«Intentem que vegin que hi ha altres estils de música que, potser perquè es creen en un conservatori, generen una mica de rebuig, però això no té per què ser així. La música contemporània és tan oberta com el jazz. Volem trencar els estigmes i prejudicis que moltes vegades són infundats».
Hi ha art per a tothom i tothom té un art per a ell.
«Totalment. Hi haurà gent que anirà a saltar i a cridar a un concert dels Catarres i qui preferirà escoltar amb tranquil·litat un quartet de corda tocant Mozart, o qui se sentirà més atret pels nous sons que produeix l’electrònica».
Què els va portar a impulsar la música de nova creació el 2023?
«Va néixer per la voluntat d’en Joan Bagés i jo. Reus és una ciutat que té una vena cultural molt important, però li faltava música contemporània per completar l’oferta. També ens vam adonar que tot el referent a la música de nova creació passava a Barcelona. ‘Per què no intentem fer alguna cosa aquí, a Reus?’, vam pensar. L’últim dissabte d’octubre del 2023, la primera jornada va ser una realitat. Va tenir molt d’èxit i molta gent ens va dir que ho repetíssim. Aquesta era la nostra idea».
La valoració és positiva?
«Superpositiva. El juliol, van passar més de 200 persones per l’edició d’estiu. Fins i tot, va venir gent de Girona com a públic i artistes estrangers. Només amb aquestes sessions, ja vam reunir més gent que el 2024».
Per on passa el futur del Festival Contemporaneus?
«La nostra idea és continuar endavant, fer-lo créixer. Hem de veure com ho fem, perquè aquest creixement implica també més recursos, no només econòmics, sinó humans. Ara hem començat a pensar en l’edició del 2026, però volem tancar la del 2025 abans de decidir cap a on ens enfoquem».
Mantindran les edicions d’estiu i tardor?
«La idea és mantenir les dues sessions. Aquest any també hem fet petits concerts fora de temporada. Si ens interessa molt un artista que ve cap a la zona i no està dins el cicle de concerts, ho podem intentar programar. En conclusió, la intenció és mantenir les sessions d’estiu i de tardor i estar oberts a la possibilitat de fer algun concert puntual durant l’any».
Continuaran a Cal Massó?
«La idea és anar obrint a poc a poc el festival a la ciutat. Cal Massó és un espai preciós, però voldríem també fer concerts a fora, en entorns que no siguin tancats. També voldríem escampar-nos pel territori, crear arrels al Camp de Tarragona. Anirem pas a pas. La nostra prioritat és, amb una o dues edicions, acabar de consolidar el festival. A més, intentarem mantenir les col·laboracions amb diferents certàmens per crear xarxa».
