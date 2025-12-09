Drets Socials
El Consell Comarcal del Baix Camp destina més de 4 MEUR en beques menjador a Reus
Pel curs escolar 2025-2026 l'ens supramunicipal s'ha tornat a fer càrrec de l'ajut
El Consell Comarcal del Baix Camp invertirà 4.076.872,85 euros per finançar les beques dels menjadors escolars dels infants de Reus per aquest curs 2025-2026. Enguany aquest ajut ha tornat a fer-se càrrec l’ens supramunicipal després que en els anys anteriors fos l’Ajuntament de Reus qui s’encarregava d’aquesta mesura que dona un cop de mà a les famílies reusenques. Aquests poc més de 4 milions d’euros formen part dels més de 6,5 milions que el Consell invertirà en escoles de tota la comarca i que servirà per garantir 5.882 ajuts, dels quals 3.618 seran a la capital.
El centre amb la incidència més important és l’Escola Teresa Miquel i Pàmies, amb una inversió de 284.665,91 euros per 246 beques atorgades. A continuació, hi ha l’Institut Pi del Burgar amb 253.574,98 euros per 229 beques i tanca el podi l’Escola Rubió i Ors, amb 227.135,25 euros per 193 ajuts aprovats. El top 5 el tanquen l’Escola Marià Fortuny amb 223.628,17 euros per 203 beques i el Col·legi Sant Josep amb 209.872,26 euros per 196 beques.
L'Ajuntament
Tot i que l’Ajuntament de Reus hagi deixat de gestionar les beques no ha volgut desentendre’s en l’ajut a la conciliació familiar. Per aquest motiu, va decidir obrir una convocatòria d’ajuts que, entre els requisits recollits en les seves bases, preveia que les famílies que es beneficiarien serien aquelles que no haguessin rebut cap altre ajut. Segons dades del consistori facilitades a Diari Més, en total es van rebre 623 sol·licituds, de les quals es van concedir 79, cosa que suposa un total de 101 alumnes beneficiats. Ara bé, des de la regidoria de Drets Socials subratllen que no és possible comparar les dades d’enguany amb les d’anteriors edicions per diversos motius, el principal que s’ha retornat la competència al Consell Comarcal del Baix Camp. A més, també apunten que la Generalitat ha modificat el preu del servei de menjador respecte a l’any anterior i també els barems econòmics de renda familiar.
