Comerç
El carrer Ample celebrarà una jornada festiva per redescobrir l'espai després de la seva reforma
La festa tindrà lloc el divendres 12 de desembre de 17 a 20 hores amb el lema "Anem a l'Ample"
El carrer Ample viurà aquest divendres 12 de desembre una jornada festiva que té com a objectiu dinamitzar l’espai arran de la reforma urbanística de la seva imatge en el darrer any. Una festa amb el lema ‘Anem a l’Ample’, que pretén incentivar a la ciutadania tant a visitar el renovat vial com a «posar tota la carn a la graella». «És una acció que surt arran de les conversacions amb els comerços i el veïnat de la zona per resoldre les inquietuds de les obres, en què també van sorgir propostes per fer accions que atreguin a la població de Reus a visitar i gaudir del comerç del carrer Ample», explica l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.
Una activitat que tindrà lloc de 17 a 20 hores i que preveu diverses accions com música en directe, tallers per a totes les edats i sorpreses preparades pel teixit comercial de la zona. «Aprofitant que hem acabat les dues primeres fases de la reforma i que és la campanya de Nadal que atrau a molta gent, ens agradaria que aquesta visités la ciutat. El reusenquisme es demostra amb el nostre comerç de proximitat», afirma la batllessa. Per la seva banda, la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, reivindica que els establiments han estat «molt implicats» en l’organització de la festa d’un espai que «és gairebé com un poble dins la ciutat»: «Ens servirà per tornar a gaudir de l’activitat i vitalitat d’aquest carrer».
La representant dels comerços del carrer Ample, Rocío Figuerola, es mostra contenta amb què la iniciativa tiri endavant, ja que «després d’estar un any tancats, estem contents que el carrer torni a respirar vida. Aleshores ens fa molta il·lusió gaudir d’una tarda de festa». A la vegada, reconeix que ha estat una acció organitzada «a correcuita», però destaca la implicació dels comerços, el Tomb de Reus i l’Ajuntament per poder-ho dur a terme.
Tercera fase
Les obres de reforma urbanística del carrer Ample han donat una treva durant aquesta campanya de Nadal. La segona fase, la darrera que afectava directament el vial, va finalitzar a finals del mes passat i va permetre reobrir el carrer al trànsit rodat el 25 de novembre, respectant el compromís de finalitzar l’actuació abans de l’inici del Black Friday. Amb aquestes dues fases que han durat gairebé un any, tot el vial es va col·locar a un sol nivell i es van eliminar les places d’aparcament de zona blava, amb l’objectiu de guanyar més espai pel vianant i col·locar nou mobiliari urbà.
Ara bé, encara resta per executar l’última fase d’una reforma que suma una inversió total superior als 2 milions d’euros. Aquesta afectarà principalment la plaça del Condesito i, segons va explicar la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, els treballs no començaran fins després de Reis «per poder garantir una campanya de Nadal amb les menors afectacions possibles». Aquesta fase també buscarà guanyar espai pel vianant i redibuixar la mobilitat en una zona que connecta la plaça de la Llibertat amb el carrer Ample i l’avinguda Prat de la Riba.