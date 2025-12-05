Equipaments
L’Ajuntament de Reus construirà una nova nau d’emmagatzematge per a Reus Esport i Lleure
L’edifici se situarà al carrer Recasens i Mercadé, a l’entorn de l’Estadi Municipal
L’Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’una nau d’emmagatzematge destinada a l’empresa municipal Reus Esport i Lleure. L’edifici se situarà al carrer Recasens i Mercadé, 50-58, a l’entorn de l’Estadi Municipal, i el projecte fixa un pressupost base de licitació de 778.412,81 euros (IVA inclòs).
El projecte preveu la construcció d’un equipament de 900 m² que donarà resposta a les necessitats operatives de Reus Esport i Lleure, responsable de la gestió d’11 instal·lacions esportives i de l’organització d’activitats i esdeveniments com el Parc de Nadal de Reus, la Cursa de les Dones, l’Olimpíada Escolar o les caminades populars, entre moltes altres.
La nau comptarà amb espai d’emmagatzematge, un espai de vestidors i un taller. L’accés principal es farà des del Raval de Sol i Vista. L’alçada màxima de l’edifici serà de 6,5 metres per reforçar la integració urbanística al bari.
«La construcció de la nova nau permetrà a Reus Esport i Lleure finalitzar el lloguer que actualment manté en una nau del polígon, substituint-lo per un espai propi plenament adaptat a les necessitats del servei. Aquesta decisió es traduirà en un estalvi econòmic sostingut en el temps i en una millora de l’eficiència organitzativa», ha explicat el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.