Comerç
L'Absis i L'Antídot tindran relleu en poc temps
Diversos establiments al centre de la ciutat han canviat de mans
Els locals on fins fa poc s’ubicaven L’Absis i L’Antídot ja tenen relleu assegurat amb el nom de dos negocis que s’establiran per primer cop a la ciutat de Reus. En el cas de L’Absis, el local en obres de reforma ja mostra el nou logo; Midtown. Un negoci amb orígen a Andorra ja establert en altres indrets com Barcelona i que pretén portar a la capital del Baix Camp una oferta marcada per l’esperit urbà de Nova York, amb dònuts, hamburgueses smash o pastissos. El passat 18 de novembre, a través de les xarxes socials, van afirmar que obririen el local localitzat en el carrer de la Mar número 30 amb un missatge directe: «HELLO NEW YORKER!!! Obrim aviat a Reus».
Per un altre costat, els paninis artesanals de Compà Calabrese s’establiran a la plaça del Mercadal, on abans hi havia el local de L’Antídot. Segons confirmen a Diari Més, estan treballant en l’obertura del local i encara «hi ha detalls per tancar i confirmar», per tant, encara no estableixen cap data d’obertura concreta. La seva gastronomia s’inspira en les receptes apreses per Vittorio Cicero, impulsor del Compà, de la seva àvia de Calàbria i en la seva trajectòria professional que ha passat per ciutats com Bolonya, Barcelona i Perusa. Actualment, el negoci ja disposa de tres locals oberts a Barcelona i un a Castelldefels.
Aquests dos nous locals se sumen a altres propostes gastronòmiques que han obert en els darrers mesos a la ciutat de Reus. Un parell d’ells s’han situat també a la plaça del Mercadal, com és el cas del Vivari, on abans hi havia el Farggi, i que d’aquesta manera ja suma tres locals a Reus. També és el cas del bar El Mestral, ubicat en l’espai que ocupava fins fa poc Virginias. Alhora, hi ha hagut renovació del teixit comercial en altres indrets del centre, com ha estat el Farinus que s’ha establert al carrer de Llovera número 9, just al costat de la plaça de Prim.
Reus
Reus
