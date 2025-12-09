Comerç
El restaurant especialitzat en cuina italiana al forn que aterra al centre de Reus
Aquesta cadena destaca per les seves pizzes napolitanes gurmet i les seves pastes elaborades íntegrament al forn
El centre de Reus sumarà pròximament un nou atractiu gastronòmic amb l’arribada del restaurant Ditaly, especialitzat en cuina italiana al forn que s’instal·larà a la plaça del Mercadal, número 12. La marca ja ha anunciat l’obertura amb el missatge «autèntica pizza napolitana al nostre nou restaurant a Reus», avançant així el seu desembarcament en un dels punts més freqüentats de la ciutat.
Ditaly destaca per una proposta basada en pizzes napolitanes gurmet, pastes elaborades íntegrament al forn i un model de servei ràpid d’inspiració fast fine. L’expansió a Catalunya va començar amb la inauguració del seu primer local a Les Gavarres, un establiment de més de 200 metres quadrats i terrassa.
Reus
El restaurant d’estil Nova York que obrirà a Reus: el local de l’Absis ja té relleu
Daniel Cabezas Ramírez
Aquella obertura va ser destacada pel grup com a estratègica per la seva visibilitat, el seu entorn de restauració i lleure i la seva capacitat per atreure visitants. Des d’aleshores, la marca ha continuat creixent, arribant fins i tot a obrir el seu flagship a Madrid, dins de l’innovador complex urbà NUGA Castellana, i sumant nous restaurants en ciutats andaluses com Sevilla, Màlaga o Còrdova.
L’arribada d’aquest nou restaurant a Reus coincideix amb un moment de plena transformació del centre urbà, especialment en la seva oferta gastronòmica. En les properes setmanes obriran negocis com Midtown —al carrer del Mar, al local on hi havia L’Absis- o Compà Calabrese —a la plaça del Mercadal, ocupant l’antic L’Antídot-, juntament amb altres incorporacions com Vivari, El Mestral o Farinus.
Reus
Els paninis de Calàbria arriben a Reus: un nou restaurant obrirà a l’antic L’Antídot
Daniel Cabezas Ramírez
Amb l’obertura prevista al Mercadal, Reus sumarà el seu primer establiment Ditaly. El local s’incorporarà a una xarxa en plena expansió i oferirà una proposta que ja ha demostrat la seva capacitat per atreure tant a públic local com a visitants en altres punts del país. A falta de confirmació de la data exacta, els preparatius ja avancen per a la seva arribada en les properes setmanes.