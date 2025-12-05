Comerç
Els paninis de Calàbria arriben a Reus: un nou restaurant obrirà a l’antic L’Antídot
Paninis, focaccies i receptes tradicionals a l’estil calabrès arribaran pròximament al centre de Reus
Compà Calabrese obrirà pròximament les seves portes al centre de Reus, ocupant el local de l’antic restaurant L’Antídot, situat a la plaça del Mercadal. L’Antídot, que porta un temps tancat, va patir l’abril de 2023 un incendi que es va originar a la fregidora, provocant una espectacular columna de fum.
Ara, l’espai es prepara per rebre un concepte gastronòmic completament diferent: la cuina de Calàbria en format street food. El nou local de Reus forma part d’un projecte consolidat a Barcelona, amb establiments a la Barceloneta, Sants, Gràcia i Castelldefels.
Compà se centra en paninis artesanals fets seguint les receptes de l’àvia del seu fundador, Vittorio Cicero, qui ha explicat que la seva idea sempre va ser portar els sabors de la seva terra natal a la ciutat comtal. Així doncs, aquest nou establiment oferirà un concepte d'street food italià amb paninis i focaccies elaborades de manera artesanal, amb ingredients seleccionats i receptes tradicionals de Calàbria.
Vittorio Cicero, l’impulsor de Compà, explica com la seva trajectòria va començar a Bolonya i va continuar a Barcelona i Perusa, on va aprendre des de la cuina fins la gestió de negocis gastronòmics. Inspirat per les receptes de la seva àvia Lina, que cuinava per a desenes de persones al seu poble de Calàbria, va decidir obrir la primera paninoteca a la Barceloneta.
Reus
El restaurant d’estil Nova York que obrirà a Reus: el local de l’Absis ja té relleu
Daniel Cabezas Ramírez
L’arribada de Compà Calabrese se suma a la renovació del centre de Reus en els darrers mesos. Nous locals com Vivari (on abans estava Farggi), el bar El Mestral (antic Virginias a la plaça del Mercadal) o Farinus, que va obrir a la plaça Prim al setembre, evidencien un moviment de transformació del teixit comercial de la ciutat.
L’obertura a Reus està prevista per a les properes setmanes i promet convertir-se en un nou referent de la gastronomia italiana a la ciutat, consolidant la presència de Compà Calabrese fora de Barcelona i apropant el gust de Calàbria als reusencs.