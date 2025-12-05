Comerç
El restaurant d’estil Nova York que obrirà a Reus: el local de l’Absis ja té relleu
Les cookies, dònuts i bagels artesanals de l’autèntic street food novaiorquès tindran el seu espai a la ciutat
Midtown obrirà aviat un nou restaurant al centre de Reus, on promet introduir la seva proposta d'street food novaiorquesa. El local escollit és el número 30 del carrer de la Mar, el mateix espai que fins fa poc ocupava L’Absis, una cafeteria i restaurant de cuina mediterrània molt popular a la ciutat.
Midtown, descrit pels seus responsables com una cafeteria-restaurant-bar d’estil americà, arriba amb una oferta marcada per l’esperit urbà de Nova York: dònuts i bagels artesanals, hamburgueses smash, pastissos, cookies i brunch “amb vibes de la ciutat que mai dorm”. A les xarxes socials van anunciar la seva arribada el passat 18 de novembre amb un missatge directe: “HELLO NEW YORKER!!! Obrim aviat a Reus”.
L’obertura s’emmarca en un moment de renovació gastronòmica al centre de la ciutat. En els darrers mesos han obert nous locals com Vivari (a l’antic Farggi) o El Mestral (a la històrica botiga Virginias de la plaça del Mercadal). També Farinus va ampliar la seva presència amb un establiment a la plaça Prim el passat mes de setembre.
Amb Midtown, Reus suma una aposta més per la cuina internacional i contemporània. El seu local original a Andorra compta amb una valoració de 4,4 sobre 5 i més de 1.000 ressenyes a Google, un precedent positiu i que alimenta les expectatives respecte al seu desembarcament a la ciutat.