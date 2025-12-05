Desnonaments
Martínez: «Treballem fins al final perquè les famílies no vagin al carrer»
L'Ajuntament de Reus ha garantit una residència alternativa en 45 casos d'ordre judicial de llançament durant aquest 2025
La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, assegura que els desnonaments viscuts a Reus els darrers anys és una situació que li «sap molt de greu», però que «des de l’Ajuntament fem tot el que podem per atendre’ls». En aquest sentit, afirma que durant l’any 2025 han acompanyat a 194 unitats familiars amb ordre judicial de llançament. En 45 casos, s’ha resolt la seva situació d’exclusió residencial per mitjà d’una solució residencial alternativa, en 133 casos s’ha aconseguit la pròrroga judicial del llançament i 16 ocasions s’ha executat l’ordre de llançament. «Òbviament, els que surten a la llum són aquells que finalment no se’ls ha pogut reubicar», comenta la regidora.
En aquest sentit, Martínez apunta que el tractament és molt divers segons els casos, però que sempre s’intenta, en la mesura dels recursos disponibles, oferir alguna alternativa. «Hi ha famílies que se les acompanya, però no es troba la solució més adequada o que els agradi», afirma, afegint que hi ha casos en què la família decideix rebutjar les alternatives que s’ofereixen, una decisió que en tot cas «respectem, però l’administració arriba fins a on arriba». A més, lamenta profundament que, tot i que hi ha casos en què malauradament és dur a terme el desnonament, «quedi amagada tota la bona feina que fa el personal tècnic per resoldre molts altres casos». «Puc assegurar que treballem fins a l’últim minut perquè les famílies no vagin al carrer», reivindica la regidora.