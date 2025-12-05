Habitatge
El Servei d'Habitatge celebra l'any amb la inauguració de les HPO Mas Iglesias i la Riera a tocar
L'Ajuntament ha adquirit per tanteig i retracte tres habitatges per destinar-los a lloguer social
El Servei d’Habitatge compleix un any des de la seva posada en funcionament després de rellevar en el càrrec a l’Oficina d’Habitatge per tal «de ser més agosarats i ambiciosos». Des d’aleshores alguna de les fites aconseguides per la regidoria han estat l’adquisició, per via de tanteig i retracte, de tres habitatges per valor de 175.000 euros entre la compra i les reformes. D’aquests n’hi ha dos que ja estan llogats i es preveu adquirir tres habitatges més en un futur. A això s’han de sumar les promocions en marxa tant a Mas Iglesias com a la Riera d’Aragó, que suposen la construcció d’un total de 192 habitatges amb lloguer assequible que s’esperen adjudicar durant la primera meitat de l’any vinent.
A la vegada, el Servei ha establert contacte amb tres fundacions sense ànim de lucre que compren habitatges per posar-los a disposició de l’Ajuntament; Resilis, que ha aportat 5 habitatges, Habitat3, amb 13 habitatges, i Llars Familiars, que n’han aportat 4. Per un altre costat, actualment es treballa en la inversió de 40.000 euros per rehabilitar i posar al dia alguns edificis del parc d’habitatge municipal.
Un any que la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, considera que ha «complert més o menys amb les expectatives» d’un servei que amb el seu trasllat a un edifici més gran havia també de dur a terme més tasques: «L’Oficina d’Habitatge es basava simplement en la gestió de tràmits per la ciutadania. Vam voler obrir el Servei d’Habitatge per estudiar, planificar i abordar l’habitatge en tota la seva dimensió». Ara fa un any les línies d’acció que es va marcar el govern van ser incrementar l’oferta d’habitatge assequible, la compra i rehabilitació d’habitatge, el manteniment del parc públic municipal i establir estratègies a llarg termini.
Uns objectius que per tal d’assolir-los el consistori va trobar necessari buscar unes noves instal·lacions: “Era important dotar-nos d’una estructura, també això ens ha permès fer una atenció a les persones molt més personal”. Per tal d’aprofitar aquest nou espai també es va decidir contractar nou personal, com la incorporació d’un nou arquitecte que ha treballat, per exemple, en la rehabilitació d’habitatges al barri Fortuny.
Jovent
El passat mes d’octubre el consistori va fer una crida perquè les persones de menys de 35 anys s’inscriguessin al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. Segons confirmen, s’haurien rebut vora 400 sol·licituds telemàtiques. Cal recordar que hi ha una reserva del 35% de les promocions d’HPO de Mas Iglesias i la Riera per al col·lectiu de joves.
