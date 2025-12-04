Societat
REDESSA treu a subhasta pública tres finques a Reus
Les ofertes es podran presentar fins al dia 19 de desembre
REDESSA ha tret a subhasta pública tres finques situades al terme municipal de Reus, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament econòmic i residencial de la ciutat.
La primera subhasta correspon a la finca ubicada a l’avinguda dels Mercaders, número 4, al polígon del CIM del Camp i limita amb l’autovia de Reus (carretera T-11). Es tracta d’una parcel·la de 7.353,86 m² amb qualificació urbanística per a serveis i activitat terciària, que compta amb un índex d’edificabilitat d'1,66 m² sostre/sòl. El preu de sortida establert per aquesta finca és d'1.206.033,04 €, amb un valor unitari de 164 €/m².
La segona subhasta inclou dues finques residencials situades al carrer Garrofers, números 2A i 4, ubicades al sector Aigüesverds II. Amb qualificació urbanística per a ús unifamiliar aïllat. Aquestes parcel·les es licitaran per lots independents: el primer correspon a una finca amb una superfície de 733,79 m², edificabilitat de 308,19 m², amb un preu de sortida de 111.201,47 €. El segon lot fa referència a una finca que té una superfície de 749,61 m², edificabilitat de 314,84 m², amb un preu de sortida de 113.598,90 €.
Els processos de subhasta es regiran pels principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació, i estaran oberts a totes les persones interessades. Les ofertes econòmiques només seran vàlides si igualen o superen el preu tipus establert per cada finca.
Les ofertes es podran presentar fins al dia 19 de desembre de 2025 a través del perfil del contractant de Reus Desenvolupament Econòmic, SA.