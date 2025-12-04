Gastronomia
El millor gelat d’Europa es fa en aquesta ciutat de Tarragona: va superar Eslovènia i Luxemburg
Aquest gelat ha representat Espanya a la fira internacional MIG 2025 Experience, que s’ha celebrat a Itàlia
Reus pot presumir de ser la ciutat on s’elabora el millor gelat artesanal d’Europa. El ‘Catalanet Ganxet’, la creació de Gelats i Torrons Xixona, s’ha imposat a la fira internacional MIG 2025 Experience, que s’ha celebrat l’1 i 2 de desembre a Longarone (Itàlia).
El gelat guanyador és una elaboració única que combina torró d’avellanes de Reus, salsa de vermut amb taronja i carquinyolis. Aquesta proposta ha representat Espanya en una competició que ha reunit mestres gelaters de 12 països, seleccionats després de les fases nacionals celebrades al llarg de 2025.
Baix Penedès
El poble de Tarragona perfecte per gaudir d’una jubilació daurada
Daniel Cabezas Ramírez
Els reusencs Núria Del Cacho i Ahmed Atamna, propietaris de Gelats i Torrons Xixona, han estat els encarregats de recollir el premi després que el jurat internacional situés la seva creació a la primera posició, per davant de les propostes d’Eslovènia i Luxemburg, que han completat el podi.
La participació de Gelats i Torrons Xixona al MIG 2025 Experience va ser possible gràcies a la primera Festa del Gelat de Reus, que es va celebrar el passat mes de maig i que va estar organitzada per Espai Boule i l’entitat reusenca DomSpain.
Conca de Barberà
El poble de Tarragona que més població perd: cau un 8% i ara només té 149 habitants
Daniel Cabezas Ramírez
L’esdeveniment, emmarcat en el projecte europeu GelatOn The Road, va reunir a més de 1.300 persones i va permetre repartir més de 5.200 degustacions. Aquest certamen local va escollir el ‘Catalanet Ganxet’ com a representant estatal per a la final internacional, una decisió que ara es confirma amb l’èxit obtingut a Itàlia.
GelatOn The Road és un projecte europeu que busca posar de relleu el producte local, la sostenibilitat i l’artesania dins del sector del gelat. A més, promou l’ús de matèries primeres de qualitat i proximitat, impulsa la innovació entre professionals de tot el continent i ha creat la primera certificació europea per al gelat artesanal, la Gelato European Route, reconeguda per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).