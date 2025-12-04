Partit de Copa del Rei
Una nit per tornar a gaudir
L’Estadi Municipal es va omplir de gom a gom deu anys després per vibrar amb un gran partit
La ciutat de Reus va tornar a gaudir d’una gran nit de futbol, de màxim nivell, com feia anys que no veia. Una nit per tornar a l’Estadi Municipal després de molt temps, per celebrar la trajectòria de l’equip i per creure en un miracle.
«Pensàvem que no es repetiria». Aquesta era la reflexió comuna entre l’afició reusenca ahir abans d’entrar a l’estadi ahir al vespre. El camp es va omplir de gom a gom després d’uns deu anys amb famílies, parelles i grups d’amics que van voler gaudir d’una nit històrica. «Això no té preu. Després de tot el que hem passat, no ens ho podíem imaginar», explicava el Juanma, acompanyat dels seus dos fills. «Nosaltres venim cada partit i és un goig veure com juga el Reus», afegia. «L’ambient és molt xulo», deien els menuts, tímids. La nit era gèlida, però l’emoció del partit redimia a tothom del fred.
Per molta gent, que tornés un equip de Primera Divisió a la ciutat era motiu per tornar també a l’Estadi. «L’últim cop que vaig ser aquí va ser pel Reus-Atlètic de Madrid i ara aquest partit em feia molta il·lusió venir, sobretot amb un amic de la real», comentava l’Antonio. Era l’Alonso, que va viatjar des de Navarra per animar el seu equip. «Jo sempre intento anar allà on juguin i no m’ho vaig pensar dos cops quan vaig veure que jugaven a Reus. A més, em sembla molt bé que els equips grans juguin i recolzin on els equips petits», expressava.
Als diferents accessos a l’Estadi es venien les bufandes commemoratives del partit. «Emporti’s un record. Només deu euros», cridaven els venedors. La Fan Zone es va omplir de música i era un dels llocs de tertúlia de l’afició roig-i-negra abans de l’encontre. «Avui la liarem», deien uns. «Ells no venen a passejar, voldran guanyar», deien uns altres. Més tranquil estava el Francesc amb la seva dona. «Veníem molt, fins que el club va desaparèixer. Allò ens va desanimar molt. Però ara veus que es van pujant categories i t’engresques. Segurament ens tornarem a fer socis», comentava.
L’afició, bolcada
La rebuda a l’autocar de l’equip de Marc Carrasco va ser la de les grans nits amb una afició bolcada i embogida amb l’equip. Moltíssima gent ja va entrar al camp més d’una hora abans de l’inici del partit i rebia aplaudidors per animar els seus. I un cop arrencat el matx així va ser. Les més de quatre mil persones van estar endollades a cada acció, celebrant cada recuperació de pilota i protestant cada jugada polèmica. I van gaudir i molt amb l’equip a la primera part i van estar a punt de cridar gol. A la segona part, el gol visitant va fer defallir momentàniament els càntics, però l’afició va continuar fidel amb l’equip. El Reus mereix que tota la ciutat hi torni.