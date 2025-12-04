Salut
L'IISPV obre una nova etapa després de 20 anys
El Teatre Bartrina va acollir l'acte institucional del 20è aniversari
L’Institut Sanitari Pere Virgili, o hauríem de dir Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, comença una nova etapa en la celebració del seu 20è aniversari. Una efemèride que van voler celebrar gairebé omplint el Teatre Bartrina de dalt a baix ahir dimecres 3 de desembre al vespre i que va comptar amb la presència de diferents personalitats del territori pel que fa al sector de la medicina i la recerca sanitària. Precisament, parlar de “Catalunya Sud” no va ser un concepte triat a l’atzar, ja que si una cosa es va posar l’accent va ser en l’equilibri territorial i com la medicina, com tants altres camps, es poden i s’han d’impulsar des de tots els indrets del país. El president del Consell Social de l’IISPV, Ramon Gomis, va destacar la transferència de coneixement i la creació de talent com alguns dels principals aspectes que la institució havia impulsat en un territori molt “ampli” i “divers”.
«Per nosaltres, ciència i territori són dos conceptes que formen part de la mateixa moneda. Han estat dues dècades que han transformat com entenem tots la recerca, la salut i la innovació, tant al Camp de Tarragona com a Terres de l’Ebre», va remarcar la consellera Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat. Tots els conferenciants van assenyalar com l’institut havia nascut en el seu moment amb vocació de “servei públic” i que havia crescut “amb ambició i talent”. “20 anys poden semblar, depèn de com, poca cosa. Però en 20 anys aquest institut ha passat de ser un projecte emergent i prometedor a convertir-se en un actor imprescindible del sistema de coneixement i recerca de Catalunya», va reconèixer la consellera.
Per la seva banda, la batllessa de Reus, Sandra Guaita, va apuntar que es tractava d’una celebració molt “important», i no tan sols per “la il·lusió que em fa com a extreballadora de l’IISPV”. “Cal posar en relleu què signifiquen els centres de recerca en els territoris. Quan tenim l’oportunitat des d’un territori de tenir centres de recerca potents com l’IISPV esdevenen dinàmiques de coneixement molt importants, que no tan sols tenen impacte en els currículums dels investigadors, sinó que tenen un impacte directe en la vida de la gent”.
«A través d’una estructura ubicada aquí a l’Hospital Sant Joan, el nostre objectiu era donar servei a les tres regions sanitàries», va apuntar el director de l’IISPV, Joan Josep Vendrell. El director va llençar un dels conceptes més rellevants que definia la tasca dels últims anys de la institució, «equitat», necessària per a fer que les millores en recerca sanitària no sigui un privilegi tancat a un indret, sinó que s’estengui a tot el nostre territori.
