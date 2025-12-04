Transformació urbanística i participació ciutadana per al Reus del futur
Dies enrere vam saber que s’han concedit, de manera provisional, 6 milions d’euros de fons europeus FEDER al projecte de transformació urbanística del Carrilet que des d’ERC Reus vam plantejar en mandats anteriors. Més enllà de la bona notícia, aquesta és la confirmació que l’aposta que Esquerra va fer en el seu dia per transformar el sud de la ciutat és necessària i que s’ha treballat amb ambició, rigor i mirada de futur.
Quan el 2019, des d’Esquerra, vam plantejar el projecte de transformació del Carrilet, ho vam fer amb una visió clara: relligar els barris, de nord a sud, a través d’un gran eix cívic i ciutadà que ens permeti recórrer la ciutat, de manera natural, des del carrer Ample fins a la futura estació d’autobusos. Creiem fermament que una ciutat cohesionada és també més justa. I per això volíem (i volem) que el sud esdevingui una nova centralitat urbana, viva, verda i amb equipaments i infraestructures de qualitat per a la ciutadania.
Aquesta visió estratègica va quedar recollida en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, on es establir com a objectiu la transformació urbanística de la zona tot actuant sobre espais de referència, com el Mercat del Carrilet, o a l’entorn de l’escultor Rocamora. Tot plegat, amb equipaments ja existents (com el CIMIR i la Biblioteca Pere Anguera), més infraestructures de futur com l’estació de trens de Bellissens i l’estació d’autobusos, per fer del sud del terme una gran portada d’entrada a la ciutat: atractiva, ben connectada, moderna, amb serveis i espais d’estada.
I a ERC Reus entenem que no hi pot haver transformació urbanística sense participació ciutadana. Per això vam impulsar un procés participatiu ciutadà obert i exemplar, que va permetre parlar a les reusenques i als reusencs, per repensar i projectar, de manera col·lectiva, el futur del Carrilet. Tothom va poder explicar les seves necessitats i visions sobre la zona. Es van recollir més de 2.000 participants, i prop de 5.000 aportacions. Un èxit de participació que ens va permetre definir un projecte més compartit, més útil i més connectat amb les necessitats reals del veïnat per tal de donar-hi una resposta adequada.
Aquell procés no només va servir per dissenyar un millor projecte urbanístic: va enfortir el teixit comunitari i va reforçar la idea que la ciutat es construeix amb les aportacions i les il·lusions de tothom. Aquesta mateixa manera de fer, basada en el diàleg, el consens i la corresponsabilitat, ha estat també clau per assolir acords tan rellevants com la nova ubicació definitiva de l’estació d’autobusos, fruit del treball amb el teixit associatiu del Mas Iglésias i de la ciutat.
Avui, amb la recepció provisional d’aquests fons europeus, fem un pas més en aquesta visió de ciutat compacta, verda, cohesionada i participativa que tenim a Esquerra. L’ambició i la responsabilitat que ens van guiar en el dibuix de la transformació del Carrilet i, per extensió, del sud de Reus, ens han portat al punt on som ara: a prop de començar a fer realitat una intervenció integral que millorarà la qualitat de vida de les reusenques i dels reusencs: millor accessibilitat, més zones verdes, intermodalitat en les comunicacions i el transport i equipaments per al gaudi de la comunitat.
Aquest és el segell d’ERC Reus: una manera de fer ciutat amb ambició, compromís i mirada de futur; una manera de fer que planteja projectes transformadors, i que els dibuixa i els desenvolupa amb la ciutadania per generar grans consensos. Continuarem treballant, doncs, per avançar cap a un Reus on tothom hi trobi el seu espai, on sigui fàcil moure’s, viure-hi bé i participar de la vida social i política.