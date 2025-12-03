Viral
El poble de Tarragona que més població perd: cau un 8% i ara només té 149 habitants
El retrocés demogràfic afecta a molts pobles rurals de Tarragona, que encadenen pèrdues continuades
Passanant i Belltall s’ha convertit enguany en el municipi de Tarragona que més població perd. El petit poble de la Conca de Barberà ha passat de 162 habitants a només 149, fet que suposa una caiguda del 8%, la més alta de tota la demarcació. La tendència confirma les dificultats dels municipis més petits per retenir població estable, especialment a les zones d’interior.
La baixada a Passanant i Belltall se suma a un procés que ve d’anys anteriors, en els quals el municipi s’ha mantingut per sota dels 200 veïns. Encara que la caiguda d’enguany és especialment acusada, el retrocés demogràfic afecta molts pobles rurals de Tarragona, que encadenen pèrdues continuades per l’envelliment de la població i la falta de relleu generacional.
Altres municipis que també registren descensos importants són Torroja del Priorat, que perden un 6,6% d’habitants i es queda amb 128 veïns, i Ulldemolins, també al Priorat, amb una caiguda del 5,8% fins als 390 residents. En la mateixa línia se situen la Figuera (−5,7%) i Mont-ral (−4,9%), dues localitats que veuen com any rere any es redueix el seu padró.
El Baix Camp també presenta casos destacats de pèrdua de població. Capafonts baixa un 4,7% i es queda amb 101 habitants, mentre que Prades retrocedeix un 4%, amb 644 veïns. A l'Alt Camp, el Rourell registra una baixada del 4,5%, situant-se en 385 habitants. Encara que molts d’aquests municipis són petits, la tendència general apunta a una despoblació que afecta diversos territoris de l’interior tarragoní.
La Terra Alta tampoc queda al marge del fenomen. Prat de Comte cau un 4,3% i baixa fins els 180 habitants, i el Pinell de Brai perd un 2,8%. Al Baix Ebre, Benifallet i Alfara de Carles retrocedeixen un 2,2%, confirmant un patró comú a les zones menys urbanitzades: un descens progressiu però sostingut que contrasta amb el creixement dels municipis costaners o metropolitans.
Al contrari, altres municipis de la província continuen creixent de forma destacada. És el cas de Cunit, que enguany s’ha convertit en el municipi de més de 10.000 habitants que més creix a Tarragona, amb un augment del 3,5% i superant per primera vegada els 16.000 veïns.