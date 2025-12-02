Recerca
Quatre investigadors de la URV reben la distinció Acadèmia Excel·lència
Francisco Huera, Blanca Deusdad, David Sánchez i Ángel Martínez han rebut aquests ajuts, que contribuiran a intensificar la seva recerca durant els propers cinc anys
Quatre investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han estat seleccionats en la nova edició del programa Acadèmia d’Excel·lència (abans ICREA Acadèmia). Són Blanca Deusdad i Ángel Martínez, del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social; Francisco Huera, del Departament d’Enginyeria Mecànica i David Sánchez, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques. Aquests ajuts, que atorga el Departament de Recerca i Universitats, tenen per objectiu contribuir a intensificar la tasca de recerca del professorat de les universitats catalanes durant els propers cinc anys.
Els Acadèmia d’Excel·lència estan destinats exclusivament al professorat i, en especial, al que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora. Per garantir la dedicació prioritària a activitats de recerca durant els cinc anys de durada del programa cada investigador seleccionat rebrà 40.000 euros anuals fins a la finalització dels ajuts.
Francisco Huera
Francisco Huera és investigador del Departament d’Enginyeria Mecànica i la seva expertesa gira al voltant de la mecànica de fluids i les estructures, a més de les enginyeries del vent, oceànica i marina en àmbits específics com els aerogeneradors, les energies renovables, les vibracions mecàniques, els túnels de vent i els canals d’aigua. Ha desenvolupat projectes industrials per a les indústries de l’esport, l’automoció, l’eòlica marina i l’energia.
Blanca Deusdad
Blanca Deusdad, del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social, és professora de la URV des de l’any 2009 i centra la seva recerca en envelliment ètica i gerotecnologia: tecnologies emergents des d’una perspectiva humanista i centrada en la persona i la robòtica. També investiga sobre l’envelliment a la pròpia llar i nous models d’habitatge per a gent gran, així com inclusió social i demència, educació intercultural i educació per a la ciutadania.
Ángel Martínez Hernáez
L’investigador Ángel Martínez Hernáez, del mateix departament i que renova la distinció en aquesta convocatòria, fa recerca sobre salut mental global i la participació social en la salut. Actualment se centra en investigar la competència estructural i les cultures sanitàries, aquestes últimes enteses com els aspectes intangibles que es manifesten en patrons d’atenció, com ara valors i representacions. El seu objectiu és construir una teoria de les cultures sanitàries que també es pugui aplicar a l’anàlisi, l’avaluació i el disseny de polítiques sanitàries i iniciatives de salut global.
David Sánchez
De la seva banda, David Sánchez, del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, que també renova la distinció, investiga el coneixement i la semàntica de dades des de la perspectiva de la intel·ligència artificial. Desenvolupa mètodes computacionals i d’aprenentatge automàtic per comprendre, gestionar i transformar dades textuals en algoritmes analítics. En els darrers anys ha treballat en l’aplicació d’aquests mètodes a la protecció de dades sensibles i, concretament, per anonimitzar dades textuals en situacions que comprometen la privacitat.
13 investigadors amb distinció
La URV compta amb tretze investigadors i investigadores que tenen actualment aquesta distinció: Jordi Salas-Salvadó, David Sánchez Ruenes, Ángel Martínez Hernáez, Marta Sales Pardo, Lluis Marsal, Maria Isabel Garcia Arnaiz, Carlos Lorenzo Merino, Àlex Arenas, Monica Bulló Bonet, Josep Domingo Ferrer i Eduard Llobet Valero.
En aquesta convocatòria Acadèmia Excel·lència s’ha seleccionat 50 investigadors i investigadores (37 homes i 13 dones) dels quals, a banda dels quatre de la URV, 13 estan adscrits a la Universitat Politècnica de Catalunya, 12 a la Universitat Autònoma de Barcelona, 8 a la Universitat Pompeu Fabra, 6 a la Universitat de Barcelona, 2 a la Universitat de Girona, 2 a la Universitat Ramon Llull, 2 a la Universitat de Lleida i 1 a la Universitat Oberta de Catalunya.
Per àmbits de coneixement, la distribució ha estat la següent: enginyeria, tecnologia i arquitectura (18); ciències socials (8); arts i humanitats (8); ciències (8); biomedicina (4); ciències mèdiques i de la salut (3); i ciències naturals i agroalimentàries (1).
Per optar a aquest ajuts, que gestiona l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), cal que el personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats de Catalunya estigui en possessió del títol de doctor/a; tingui una vinculació permanent i a temps complet, i estigui impartint docència de manera regular.