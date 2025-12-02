Medi Ambient
Veïns de Mont-roig avisen de la presència de senglars a tocar de les cases en plena crisi per la pesta porcina
L´Ajuntament afirma que és una zona privada i correspon a la comunitat adoptar mesures
Veïns de diferents urbanitzacions de Mont-roig del Camp han alertat d’un increment en l’aparició de senglars a les zones residencials, especialment a l’entorn del Club de Golf Bonmont, segons han informat aquest dimarts en un comunicat.
Segons explica el president de la comunitat de veïns de la urbanització Robles i Almendros, Manel Gil, «la situació, que s’ha agreujat en els darrers mesos, està provocant desperfectes en propietats privades i en espais comuns, a més de suposar un risc evident per a la seguretat i la salut pública, especialment per a famílies, infants i persones grans».
Els veïns asseguren que la inquietud ha crescut arran de la detecció recent de diversos casos de Pesta Porcina Africana (PPA) a Catalunya i critiquen que l’Ajuntament no hagi respost amb solucions a les seves queixes.
En la resposta, la regidora delegada de Sanitat i Medi Ambient, Mari Mar Urisel Roca, afirma que aquesta Comunitat de Propietaris «és zona privada, per la qual cosa, les actuacions que hagin de dur a terme han de ser per part de la Comunitat de propietaris, ja que són d'índole privada, tenint en compte que han de ser realitzades segons la normativa vigent».