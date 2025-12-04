Coneixement
La innovació, el talent i la internacionalització, els eixos del Hub Foodtech & Nutrition
El 2026, impulsarà idees com una càtedra en alimentació, salut i sostenibilitat
El Hub Foodtech & Nutrition va celebrar ahir la seva jornada anual, una cita que va servir per analitzar com ha anat el 2025 i per presentar el pla de treball per al 2026. La feina s’ha centrat en tres eixos estratègics «que ens preocupen i ocupen», tal com va expressar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Es tracta del talent, la innovació i la internacionalització.
L’any vinent, s’introduiran novetats com una càtedra en nutrició, salut i sostenibilitat, de bracet amb la URV, la disposició d’un estand a la Fira Alimentària de Barcelona o la creació d’un observatori econòmic de l’ecosistema per recollir dades sobre l’estat del sector. També s’han impulsat projectes col·laboratius innovadors centrats en els reptes de l’alimentació saludable i la sostenibilitat, que estan en fase de cerca de finançament. Amb el talent, s’han dedicat esforços a l’actualització formativa dels professionals i a combatre el desconeixement de les opcions laborals. El 2026, s’engegaran microcredencials, amb continguts adaptats a les necessitats de les empreses, i s’organitzaran dos speed datings per connectar estudiants d’FP i la universitat amb el sector.
Guaita va subratllar que el hub és «una peça fonamental per anar transformant la ciutat des de diferents eixos». En l’actualitat, l’ecosistema està conformat per 77 empreses.
