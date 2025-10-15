Innovació
La incubadora de Redessa duplica el nombre de projectes que acompanyarà amb la 5a edició
L’empresa municipal atendrà divuit empreses emergents per poder-les impulsar
Redessa ha donat el tret de sortida a la cinquena edició de la seva incubadora doblant el nombre d’empreses emergents que acompanyarà. Dels vuit de l’anterior convocatòria, assessorarà divuit projectes, dividits en tres programes especialitzats. «Hem estat capaços d’atendre de manera molt personalitzada les necessitats; això ha de ser casa seva, amb la calidesa de sentir-se acompanyats en un moment difícil com és el d’emprendre, i nosaltres posem les eines i els instruments per facilitar-ho», va expressar el conseller delegat de l’empresa municipal, Josep Baiges.
En les quatre edicions precedents, Redessa ha incubat 51 empreses emergents, s’han creat 183 llocs de treball i la facturació acumulada dels projectes ascendeix als 5,2 milions d’euros. Sis idees han estat reconegudes amb el segell APTE 100, que distingeix les més innovadores de l’Estat espanyol.
Hi ha un programa de base científica i tecnològica, en col·laboració amb l’APTE (Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya), que comptarà amb vuit start-ups de la incubadora, que representen gairebé un 20% del total de participants. Un segon se centrarà en la captació de fons d’inversió, i el cursarà només una proposta. Així mateix, la incubadora tradicional i multisectorial, coordinada des de l’equip tècnic de Redessa, atendrà nou ideacions.
Baiges va destacar que la metodologia «fomenta l’aprenentatge i la formació contínua per donar solucions reals a les necessitats dels clients». Les sessions s’allargaran fins al febrer del 2026 i inclouran jornades grupals i mentories especialitzades. «El seu projecte és un somni, un somni compartit, perquè també és el nostre», va expressar.
