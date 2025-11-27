Educació
Gairebé 1.300 alumnes participaran en la 6a edició de les 24 hores d'Innovació en FP
FiraReus Events serà l'espai que acollirà l'esdeveniment els dies 11 i 12 de desembre
FiraReus Events acollirà la sisena edició de les 24 hores d’Innovació en FP els dies 11 i 12 de desembre amb una xifra de fins a 1.290 alumnes inscrits, provinents de 78 centres educatius de tot Catalunya. Una activitat organitzada per part del Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb Redessa i CaixaBank Dualitza, que per primer cop s’organitza fora de Barcelona. L’objectiu és posar els joves a prova a través de diversos reptes plantejats per empreses privades i municipals col·laboradores com BonÀrea, Eurecat, Aigües de Reus, T-Systems, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Valira o Maser Grup, entre d’altres. Concretament, hauran de resoldre situacions reals presentant propostes que tinguin un impacte directe amb el sector productiu i que comptaran amb el suport de mentors especialitzats i un jurat professional.
“Són 24 hores d’innovació en formació professional per donar solucions a empreses i, a més, ho fem en una ciutat amb el títol de Ciutat de la Ciència i la Innovació, per tant, donant sentit amb allò que pretén aquest esdeveniment», valora el director general de Formació Professional, Ricard Coma. El conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, afirma que la voluntat és “potenciar el talent i donar resposta a les necessitats de les empreses”. No obstant això, no tots els alumnes participaran de manera presencial, ja que a firaReus Events tan sols assistiran prop de 320 joves dividits en 24 equips diferents i que representaran a 43 centres diferents. Els més de 900 joves restants ho faran de forma telemàtica des dels seus centres, formant un total de 142 grups en 39 centres diferents.
«El que permet observar aquesta jornada és com donen resposta a reptes reals des de la flexibilitat, la creativitat i la diligència dels nostres estudiants d’FP, i que demostra el que poden aportar al teixit productiu», explica Coma. A més, remarca que involucra a múltiples famílies professionals dins dels diversos sectors que engloben les Formacions Professionals a Catalunya. En finalitzar la jornada els grups hauran de presentar la resposta o proposta per solucionar el repte plantejat per les empreses, tant en el cas dels alumnes presencials com telemàtics.
Segons explica el coordinador de CaixaBank Dualitza, Ricard Guillem, s’atorgaran tres premis, un pel centre que s’impliqui més, un per la millor solució al repte i un altre pel millor prototipatge. “La importància de la col·laboració publicoprivada a l’hora d’impulsar aquests esdeveniments, fonamentals per millorar les competències clau de l’alumnat», comenta Guillem, que també considera que la Formació Professional és «una palanca transformadora».
Centres tarragonins
Dels gairebé 80 centres de tot Catalunya que participen en les 24 hores d’Innovació en FP, prop d’una dotzena pertanyen a la província de Tarragona. Entre aquests hi ha l’Institut Baix Camp i l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus com a representants locals, però també altres com l’Institut Ramon Berenguer IV i l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, l’Institut Jaume I de Salou o els instituts Comte de Rius i Pere Martell de Tarragona, entre d’altres. La jornada començarà a partir del migdia del dijous 11 de desembre i s’allargarà fins al migdia del divendres 12.
