El congrés d'energia Enerhub exhaureix totes les entrades

La jornada sobre transició energètica tindrà lloc demà a firaReus

El regidor de l'àrea Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, durant la presentació del congrés.

El regidor de l'àrea Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, durant la presentació del congrés.Ajuntament de Reus

La primera edició d’Enerhub Reus, el congrés de la transició energètica, que tindrà lloc demà, 5 de desembre, a firaReus Events, arriba amb les més de 450 entrades totalment exhaurides. Promoguda per l’empresa municipal Reus Energia, amb el suport de col·laboradors públics i privats, la jornada vol posicionar-se com a nucli estratègic de transformació energètica i erigir-se en espai de trobada per al diàleg.

El programa d’Enerhub inclou ponències, taules rodones i tallers sobre temes com l’emmagatzematge energètic a gran escala, la descarbonització industrial, les comunitats energètiques i les noves alternatives a la producció solar. L’espai incorporarà també un espai de networking, pensat perquè empreses, experts i institucions puguin establir sinergies, compartir experiències i generar noves oportunitats de col·laboració.

El plat fort serà la conferència de José Elías, fundador d’Audax Renovables, una de les veus més inspiradores del sector i qui aportarà una visió sobre com la iniciativa empresarial i la tecnologia poden impulsar el futur de l’energia.

El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, manifesta que «Enerhub neix amb la vocació d’anar més enllà d’un punt de trobada per al debat, la innovació i la col·laboració entre empreses, institucions, món acadèmic i ciutadania». «Volem que sigui un espai on la teoria es converteixi en acció», conclou l’edil.

Aquesta tarda tindrà lloc la recepció oficial de les persones participants en el congrés a l’Ajuntament de Reus. Tot seguit, gaudiran d’una visita guiada per la Casa Navàs, un dels monuments històrics més emblemàtics de la ciutat de Reus.

