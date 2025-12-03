Municipal
Reus podrà seguir en temps real les tasques de l'empresa de neteja amb un nou sistema informàtic
L'objectiu és guanyar en eficàcia i eficiència i, per tant, aconseguir un millor servei i una ciutat més neta
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública, continua introduïnt canvis en el servei de neteja viària i recollida de residus de la ciutat. La darrera novetat per millorar el servei és la posada en marxa d'un innovador programa informàtic que permetrà fer un seguiment en temps real de les tasques que porta a terme l'empresa adjudicatària. L'objectiu és guanyar en eficàcia i eficiència i, per tant, aconseguir un millor servei i una ciutat més neta.
Aquest nou sistema tecnològic té com a objectius aportar dades fiables i immediates sobre el desenvolupament del servei; optimitzar els recursos i millorar l’eficiència operativa; i verificar el compliment dels estàndards de qualitat establerts en el contracte de servei.
Eina per als inspectors
Amb aquesta eina, els inspectors municipals podran registrar incidències, comprovar la correcta execució de les rutes i generar informes automàtics que facilitaran la presa de decisions. El sistema també permetrà identificar àrees de millora i reforçar la transparència en la gestió del servei de neteja i recollida.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «aquesta millora tecnològica suposa un nou pas endavant en la modernització del servei i en la voluntat de l’Ajuntament de garantir una ciutat més neta, eficient i sostenible».
La posada en marxa de l'aplicatiu coincideix amb l'estrena de la uniformitat dels inspectors municipals del servei, que fins ara treballaven amb roba de carrer. La nova roba corporativa els farà fàcilment identificables per part de la ciutadania i, per tant assolir un major grau de proximitat i transparència del servei.