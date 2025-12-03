Energia
La convocatòria per formar part de l'autoconsum compartit rep 13 sol·licituds
El projecte està lligat a la instal·lació fotovoltaica de l'IMFE Mas Carandell
La convocatòria per adherir-se i formar part del projecte d’autoconsum compartit municipal vinculat a la instal·lació fotovoltaica de Mas Carandell ha rebut 13 sol·licituds. Una xifra que el regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, valora «molt positivament» en relació amb aquest «projecte pioner». «És la primera vegada, així que anàvem una mica a l’expectativa de veure quina era la rebuda i percepció per part de la gent. Òbviament, ens hauria agradat tenir més, però és un fenomen molt nou i que la gent desconeix», afirma el regidor. En aquest sentit, les sol·licituds presentades entren dins de l’interval establert, ja que suposen una potència de 12 kWh, respecte als 22 que havien sortit a exposició pública: «Això significa que, mentre no hi hagi cap problema administratiu d’ara endavant, tots podran adherir-se».
Ara bé, el procés entra en una fase desconeguda a causa de ser un projecte especialment innovador. «Ara mateix no podem ben bé explicar quins seran els passos a seguir, ja que parlem d’una cosa molt nova. Per aquest motiu hi ha una empresa contractada que acompanya i assessora tant els sol·licitants com a l’Ajuntament de Reus en aquest procés», comenta Rubio, que també apunta que dins dels tràmits hi haurà una part que dependrà de la comercialitzadora.
Per un altre costat, el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat reconeix que, en ser «una cosa molt nova entenem que sigui difícil d’entendre per alguns, ja que no parlem que aquests habitatges vagin a estar connectats per un cable ni res físic» i, per tant, espera que aquesta primera experiència doni a conèixer el projecte. Alhora, confirma que la intenció de la regidoria és fer una segona convocatòria en un futur i fer créixer la iniciativa, però en l’actualitat «estem concentrats en tancar i fer funcionar aquesta primera convocatòria».
Reus
Sergi Peralta Moreno