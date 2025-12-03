Seguretat
La criminalitat cau un 10,2% en els primers nou mesos de l’any, però augmenten els ciberdelictes
Reus manté una tendència a la baixa dels delictes, essent notable el descens dels robatoris
La criminalitat ha baixat un 10,2% a Reus en els nou primers mesos de l’any, en comparació amb el període entre el gener i el setembre del 2024. Es manté la tendència registrada des de principis del 2025, amb un descens en cada trimestre. Les estadístiques demostren una marcada disminució dels robatoris amb violència i intimidació. D’altra banda, han crescut les estafes informàtiques, els ciberdelictes i el tràfic de drogues.
En els primers tres trimestres del 2025, els casos a Reus són 4.136, mentre que el 2024 se n’havien registrat 4.608. La majoria corresponen a furts (874), si bé representen un lleuger descens del 0,6%. Els robatoris amb violència i intimidació han caigut en un 31,3%, així com els robatoris amb força a domicilis, establiments comercials i altres instal·lacions, que han baixat un 18%. En el cas de les cases, la davallada ha estat del 22,5%.
El que sí que ha viscut un augment són les infraccions penals relacionades amb la cibercriminalitat. Les estafes informàtiques han pujat un 2,3%, però la resta de ciberdelictes, com podrien ser els accessos il·lícits o les amenaces i coaccions, han augmentat un 26,5%. Amb aquest context, el millor consell per evitar ser víctimes de ciberestafes és «desconfiar i prevenir», tal com explicaven els Mossos d’Esquadra en un Vermut Cambra el 2024. En els anteriors informes trimestrals, les estafes informàtiques registraven descensos, així que s’han disparat durant l’estiu.
El descens generalitzat de les dades manté la tònica que s’està vivint amb l’entrada del 2025. En el global del primer trimestre, la criminalitat a la ciutat va minvar un 12,2% en comparació amb l’exercici anterior, destacant especialment la reducció de les agressions sexuals amb penetració i els robatoris amb violència, intimidació o força. Entre gener i juny, el total d’infraccions penals va baixar un 13,4%.
En el cas de Reus, es treballa per millorar l’àmbit de la seguretat amb actuacions com l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana o una major pressió i coordinació policial. També s’ha obtingut el permís d’accés al Sistema de Registres Administratius de Suport a l’Administració de Justícia, una eina per lluitar contra la multireincidència.