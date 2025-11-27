Nadal
Reus activa avui el pla de seguretat de Nadal: patrulles mixtes i càmeres de videovigilància
Durant la campanya nadalenca els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana treballen coordinadament per garantir la seguretat als carrers
La Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra activaran aquest dijous 27 de novembre el dispositiu especial de seguretat de Nadal coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal. El pla de seguretat d’enguany suposa un nou pas endavant que suma a la proximitat amb la ciutadania i el sector comercial, i a la col·laboració policial, l'ús de la tecnologia aplicada a la seguretat ciutadana com les càmeres de videovigilància i l'accés a la base de dades de l'administració de Justícia per lluitar contra la reincidència.
El pla de seguretat manté les patrulles mixtes de proximitat entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per garantir la tranquil·litat de la ciutadania, i en especial del sector comercial. També comptarà amb agents no uniformats de paisà dels dos cossos per detectar possibles delictes in fraganti i compta amb la participació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Sergi Peralta Moreno
La campanya de Nadal reforçarà l'ús de les càmeres de videovigilància que es van instal·lar estratègicament als principals eixos comercials i punts neuràlgics de la ciutat durant la darrera fase del Pla de videovigilància municipal.
Lluita contra la multireincidència
La Guàrdia Urbana és una de les primeres policies locals de Catalunya en tenir accés al Sistema de Registres Administratius de Suport a l'Administració de Justícia.
L'accés al registre permetrà als agents consultar in situ els antecedents penals. Això resultarà clau per aplicar la reforma del Codi Penal contra la multireincidència en furts lleus (inferiors a 400 euros).
Així, ara la Guàrdia Urbana podrà detenir al moment una persona que hagi comès un furt lleu, si s’acredita amb la base de dades que acumula 3 o més condemnes fermes i si la suma del valor dels furts supera els 400 euros, requisits necessaris per demanar penes de presó de 6 a 18 mesos en lloc de multa.
Dolors Vázquez, regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, afirma que «amb l'accés a la base de dades de Justícia i les tecnològies de videovigilància, Reus envia un missatge clar de tolerància zero amb la delinqüència i la multireincidència».
El contacte permanent amb els establiments serà també determinant per l’èxit i tranquil·litat del teixit comercial. Les patrulles visitaran diàriament els establiments per recollir inquietuds.
Zones d’actuació
La campanya s'inicia el 28 de novembre amb l'encesa dels llums de Nadal i finalitzarà l'11 de gener de 2026, coincidint amb el primer cap de setmana de rebaixes.
El dispositiu cobrirà el centre comercial, grans superfícies, polígons, estacions de transport (tren i bus) i vies d'accés, realitzant també controls de trànsit, vigilància de venda ambulant il·legal i recollida de denúncies in situ per evitar desplaçaments a les víctimes.